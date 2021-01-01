عمل أطباق الشوربة بطعم جديد وشهي

شوربة البطاطس
تعتبر أطباق الشوربة من أساسيات السفرة التي لا غني عنها ، سواء في وجبة العشاء، أو وجبة الغداء، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل أطباق شوربة البطاطس والبطل والطماطم على طريقة الشيف مي صيام بطريقة جديدة.
طريقة عمل شوربة البطاطس:
المكونات:
2حبة بطاطس
2فص ثوم مفروم
بصلة
كوب لبن
3كوب شوربة
ملح
فلفل اسود
رشة كمون
شبت للتقديم
طريقة تحضير شوربة البطاطس:
في البداية قشري البطاطس، وقطعيها مكعبات صغيرة
ثم حضري إناء وضعيه على النار
ثم ضيفي القليل من الزيت، وضيفي البصل حتي يذبل
ثم ضيفي الثوم ، وقلبي بطريقة جيدة
ثم قومي بإضافة البطاطس، والشوربة واللبن وتترك حتي تنضج
إذا احتجت لكميات من الشوربة، فمن الممكن أن تقومي بتزويد الشوربة أواللبن
بعد تمام النضج تضرب في الخلاط أو هاند بلندر
ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود و الكمون
شوربة البصل الفرنسية: المكونات:
3 حبات بصل
3 أكواب شوربة
ملعقة كبيرة دقيق
ملح
فلفل اسود
زعتر
عيش محمص للتقديم
طريقة تحضير شوربة البصل:
يقطع البصل جوانح
ثم يشوح في زيت أو سمن حتي يتكرمل
ثم يضاف ملعقة صغيرة من السكر للإعطاء البصل لون ذهبي غامق
ثم يضاف الدقيق ويقلب مع البصل حتي يختفي
ثم يضاف الشوربة وتترك حتي الغليان
ثم يضاف الملح و الفلفل الأسود و الزعتر
تترك تغلي جيدا ثم تضرب بالهاند بلندر أو في الخلاط ،وتقدم مع العيش المحمص
شوربة الطماطم الإيطالية: المكونات:
3 حبات طماطم
بصلة
3 فصوص ثوم
زعتر
ملح
فلفل اسود
توابل إيطالية لو كانت متاحة
اكليل الجبل
زيت زيتون
3 كوب من المرقة
طريقة التحضير :
تقطع الطماطم قطع متوسطة
ثم قطعي البصلة جوانح
ثم حضري اناء، وقومي بخلط الطماطم و البصل و الثوم الصحيح وليس مفروم
ثم ضعي زيت الزيتون والبهارات ، واخلطيهم جيدًا
ثم ضعيها على ورق زبدة وتدخل فرن ساخن حتى تتحمر الطماطم وتصبح مشوية
ثم حضري إناء على النار وضعي بداخله 3 كوب من الشوربة وتترك تغلي جيدا
ثم أضربيها في الخلاط حتي تصبح ذات قوام كريمي
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