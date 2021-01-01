عمل أطباق الشوربة بطعم جديد وشهي



شوربة البطاطس شوربة البطاطس

تعتبر أطباق الشوربة من أساسيات السفرة التي لا غني عنها ، سواء في وجبة العشاء، أو وجبة الغداء، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل أطباق شوربة البطاطس والبطل والطماطم على طريقة الشيف مي صيام بطريقة جديدة.



طريقة عمل شوربة البطاطس:

المكونات:

2حبة بطاطس



2فص ثوم مفروم

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