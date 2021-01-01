أصابع قدميك تكشف عن سمات شخصيتك الحقيقية



أصابع قدميك أصابع قدميك

هل إصبع قدمك الكبير أصغر من أصابع القدم الأخرى؟ وهل إصبع قدمك الثاني أطول من إصبع القدم الكبير؟ هل يمكنك هز إصبع قدمك الصغير؟ تحقق مما تقوله جيدًا فأصابع قدميك تفشي أسرار شخصيتك، وفقًا لموقع" Jagranjosh"



إصبع قدمك الأكبر هو الأطول

إذا كان إصبع قدمك الأكبر هو الأطول من أصابع القدم الأخرى، فإن سمات شخصيتك تكشف أنك مبدع ومركّز ومبتكر. وبارع في إيجاد حلول ذكية للمشاكل في الحياة اليومية. كما أنك تحب أن تدلل نفسك. وشخصيتك حالمة وتحب فكرة الرومانسية. محبي الطبيعة وتكوين صداقات بسهولة.



تتعامل مع الشخص الصعب بمنتهى البساطة. ونزيد على هذا أنك كاتم للأسرار ولديك أعماق خفية لا تشاركها مع الجميع. إذا وضعت عقلك على التخلص من التسويف في حياتك، فأنت مليء بالأفكار وتعرف كيف تفكر خارج الصندوق. أنت ذكي ، وتتفوق في أي مساعي أو مشاريع أو مواضيع تختارها.

قد يعجبك أيضا...

إصبع القدم الكبير أقصرأما إذا كان إصبع قدمك الكبير أقصر من أصابع قدمك الأخرى، فأنت بارع في تعدد المهام. على عكس صاحب أصابع القدم الكبيرة، فأنت تتمتع بكفاءة عالية في إنهاء المهام في الوقت المحدد. وأنت مخطط ماهر، لذلك من المرجح أن تتبع أهدافك. أنت أيضًا جيد في إقناع الناس بالتوافق مع خططك. وهذا يعني أنك تحصل عادة على ما تريد القيام به.إصبع القدم الثانى أطولإذا كان إصبع قدمك الثاني أطول من إصبع قدمك الكبير، فسمات شخصيتك تكشف أنك طموح، ومبدع، وحيوي، ورياضي، ونشط. أنت تضع خططًا عبقرية. يمكنك أن تكون مندفعًا في بعض الأحيان. تحب أن تكون الأشياء على طريقتك أو حسب رغبتك. كما أنك متسلط أيضًا لا تحب أن ينقدك أحد. تحب المغامرات الجديدة والمشاريع الجديدة. أنت أيضًا من محبي التجارب. أنت عاطفي ولكنك تخشى الضعف.إصبع قدمك الثالث بنفس طول إصبع القدم الثاني والإصبع الكبيرإذا كان إصبع قدمك الثالث بنفس طول إصبع القدم الثاني والإصبع الكبير، فتكشف سمات شخصيتك أنك ديناميكي وواسع الحيلة ومصدر كبير لأي فريق أو عائلة. أنت فراشة اجتماعية حتى لو جلست بهدوء بين المجموعات. تستمتع بالاستماع إلى القصص التي يشاركها الناس. تجدها مثيرة للاهتمام وتجربة عملية لتوسيع نطاق فهمك للعالم. تحب المغامرة. تحب استكشاف أماكن وثقافات جديدة. أنت تراه ذلك وسيلة لزيادة معرفتك ومستوى ذكائك. كما أنك شجاع ونادرًا ما تستسلم. في خضم تحقيق أهدافك، عادة ما تواجه الإرهاق.إذا كان إصبع قدمك الثالث أقصر من أصابع القدم الأخرى، فإن سمات شخصيتك تكشف أن لديك موقفًا مسترخيًا. سوف تتطلع للهروب من العمل الشاق أو المسئوليات. ترغب في أن يقوم شخص آخر بعملك نيابة عنك. مثلًا: هل رأيت أطفالًا ينجزون واجباتهم المدرسية بواسطة شخص آخر؟ على الأرجح لديهم إصبع ثالث قصير. أنت كسول جدا وتفتقر إلى الحافز. ولكنك في الوقت نفسه ذكي ولديك دائمًا مخطط لإنجاز الأشياء الخاصة بك فقط.إصبعك الخنصر صغيرًا جدًاإذا كان إصبعك الخنصر صغيرًا جدًا، تكشف سمات شخصيتك أنك تمتنع عن تحمل المسؤولية. لديك موقف طفولي وترغب فقط في الاستمتاع دون القيام بالكثير من العمل.وإذا تمكنت من هز إصبعك الخنصر، فأنت فريد من نوعك. لديك شخصية ساحرة بشكل لا يصدق. أنت غير مدرك تمامًا لتأثيرك على الناس. شخصيتك مغناطيسية للغاية، فالناس ينجذبون إليك ببساطة من خلال وجودك في المكان. أنت تستمتع بالحظات على أفضل وجه. كما أنك مغامر ومندفع في بعض الأحيان أيضًا. لا يمكنك تحمل الروتين لفترة طويلة. ومع ذلك، فإن قدرتك على المخاطرة تجعلك متقدمًا على عامة الناس. من المرجح أن يتم العثور عليك في وظائف غير تقليدية مثل التمثيل أو الفنون.