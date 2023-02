تعرف عليها .. طرق بسيطة تساعدك على الترقية فى العمل

الترقية فى العمل الترقية فى العمل

يحلم كل شخص بالحصول على ترقية فى عمله درجة تلو الآخرى حتى يصل للمنصب الذى يحلم به، لذلك يجتهد فى عمله طوال الوقت ويبحث عن أفكار جديدة ليطبقها حتى ينول رضا وإعجاب رؤسائه فى العمل، لكن توجد طرق بسيطة تساعد فى الحصول على الترقية والتى أشار إليها تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية والتى نستعرضها فى السطور التالية.



طرق بسيطة تساعدك على الترقية فى العمل

تعزيز المهارات أمر مطلوب، لكن نصح الخبراء بضرورة أن يحرص الموظف على جعل إنجازاته معروفة في مكان عمله، حيث نشرت صحيفة The Times عن ميريديث فينمان، مؤلفة كتاب Brag Better: Master the Art of Fearless Self-Promotion أن الإعلان عن الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد هو شيء يجب أن نفعله جميعًا - خاصة أولئك الذين يعملون من المنزل، حيث قالت "هناك فكرة خاطئة مفادها أن الحديث عن عملك ليس جزءًا من وظيفتك، لكنه كذلك".



وأضافت "يعتقد الناس أن الأمر كله مجرد زغب، لكنه جزء كبير من عملك، خاصة عند العمل عن بُعد. عليك بالتفاخر بعملك".

ضرورة تقييم الذاتوإذا كان الموظف يواجه صعوبة في مديح نفسه، عليه أن يكتب قائمة بالأشياء التي قام بعملها بشكل جيد ليذكر بها نفسه، حتى يعود إليها عند الحاجة ويقيم ذاته.وقال مستشار الأعمال ريتشارد كروفورد سمول سابقًا: " سواء كانت السبورة على الحائط أو جدول بيانات على الكمبيوتر المحمول، احتفظ بسجل لكل نجاحاتك - حتى الصغيرة منها – والتى تعزز ثقتك بنفسك تدريجيًا. من المفيد أيضًا ، من الناحية العملية ، أن يكون كل هذا في مكان واحد لتذكير نفسك بمدى ما حققته وإلى أي مدى وصلت - خاصة في الأيام التي تبدو فيها الأمور صعبة، أو عندما تواجه صدمة تجعلك تتراجع إلى الخلف."وأقترحت بيبا روكستون ، مدربة مهنية وقيادية في Polygon Coaching أيضًا تسجيل إنجازاتنا في مكان العمل بهدف أن نكون أكثر ثقة في عام 2023.حيث قالت: "احتفظ بملف يحتوي على ردود فعل إيجابية يمكنك البحث فيه. استخدم ذلك كدليل على نقاط قوتك وما الذي يجعلك في وضع فريد للقيام بعملك".