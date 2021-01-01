تعرف عليها .. طرق بسيطة تساعدك على الترقية فى العمل

يحلم كل شخص بالحصول على ترقية فى عمله درجة تلو الآخرى حتى يصل للمنصب الذى يحلم به، لذلك يجتهد فى عمله طوال الوقت ويبحث عن أفكار جديدة ليطبقها حتى ينول رضا وإعجاب رؤسائه فى العمل، لكن توجد طرق بسيطة تساعد فى الحصول على الترقية والتى أشار إليها تقرير منشور بصحيفة "مترو" البريطانية والتى نستعرضها فى السطور التالية.
طرق بسيطة تساعدك على الترقية فى العمل
تعزيز المهارات أمر مطلوب، لكن نصح الخبراء بضرورة أن يحرص الموظف على جعل إنجازاته معروفة في مكان عمله، حيث نشرت صحيفة The Times عن ميريديث فينمان، مؤلفة كتاب Brag Better: Master the Art of Fearless Self-Promotion أن الإعلان عن الأشياء التي نقوم بها بشكل جيد هو شيء يجب أن نفعله جميعًا - خاصة أولئك الذين يعملون من المنزل، حيث قالت "هناك فكرة خاطئة مفادها أن الحديث عن عملك ليس جزءًا من وظيفتك، لكنه كذلك".
وأضافت "يعتقد الناس أن الأمر كله مجرد زغب، لكنه جزء كبير من عملك، خاصة عند العمل عن بُعد. عليك بالتفاخر بعملك".
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