للحصول على بشرة ناعمة ونضرة .. حلول طبيعية



للحصول على بشرة ناعمة للحصول على بشرة ناعمة

كل فتاة تبحث عن طريقة لجعل البشرة صافية وجميلة، حتى تظهر بمظهر جذاب وطلة لا تنسى، والفتاة بالفطرة تريد أن تلفت الأنتباه طوال الوقت، ولهذا تريد أن تظهر بمظهر مشرق ومبهج. وقد تحب الفتاة العناية بالبشرة في المنزل بعيد عن صالونات التجميل، وتعرف الفتاة المكونات التي تم استخدامها وأنها مواد طبيعية غير مؤذية للبشرة، وفي المنزل بكل سهولة، ولمعرفة تلك الأقنعة للبشرة، يمكن متابعة التقرير التالى وفقاَ لموقع "ستايل كاستر".



وهذا القناع لزيادة الرطوبة في البشرة مع تقشيرها بشكل أمن، عن طريق الخطوات التالي:



الطريقة

1 – يجب مزج 2 ملعقة كبيرة سكر بنى مع زيت جوز الهند.

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2 – وضع الخليط علىالبشرة بحركات دائرية لطيفة، وتركه بمدة خمس دقائق، ثم عسله بالماء الدافئ للحصول على بشرة ناعمه ومشرقة.قناع البشرة من الشاي الأخضرويعتبر هذا القناع ممتاز لتقليل الاحمرار أو التهيج الذى قد يصيب البشرة، مع زيادة في رطوبة الجلد.الطريقة1 – يمكن مزج 1 ملعقة كبيرة من شاى الماتشا الأخضر، مع العسل الخام، وصودا الخبز، ثم أضافة كمية كافية من الماء، لصنع عجينة متوسطة السمك.2 – يتم وضع على الوجه المزيج على البشرة، ويترك لمدة حوالى 15 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ للحصول على نتيجة مبهرة ومرضية.قناع الحليب للبشرةهذا القناع يقلل من حب الشباب ومضاد للبكتيريا، مما يجعله مقشر ممتاز للوجه.الطريقة1 – يتم مزج 2 ملعقة كبيرة من العسل الخام مع 2 ملاعق كبيرة جوزة الطيب، و2 ملعقة صغيرة من الحليب، لعمل عجينة لينة وخفيفة.2 – توضع العجينة على الوجه وتترك لمدة حوالى 15 دقيقة، ثم يتم شطف الوجه بالماء الدافئ، مع وضع كريم مرطب بعد ذلك القناع، ليمنح البشرة على نعومة أضافية كبيرة.قناع الشوفان لتغذية البشرةهذا القناع يقشر البشرة كما يقلل من الأحمرار أو تهيج الجلد، مما يمنح الرطوبة العالية للجلد.الطريقة1 – مزج ربع كوب من الماء الدافئ مع نصف كوب من دقيق الشوفان.2 – يتم وضع المزيج على البشرة، ويترك لمدة حوالى 15 دقيقة، ثم تشطف البشرة بالماء الدافئ للحصول على بشرة ناعمة جميلة.