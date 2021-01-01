أخيرا .. إسقاط المنطاد الصيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية l فيديو



إسقاط المنطاد الصيني إسقاط المنطاد الصيني

نفذ الجيش الأميركي، اليوم السبت، خطة لإسقاط المنطاد الصيني، الذي ظل يحلق منذ عدة أيام فوق سماء الولايات المتحدة.



وأظهرت لقطات فيديو لحظة إسقاط المنطاد الصيني، قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، فيما ستبدأ القوات الأميركية عملية لاستعادة الحطام.



وقبل لحظات، أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أنها أغلقت المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، لـ"دعم وزارة الدفاع في جهد يتعلق بالأمن القومي".

قد يعجبك أيضا...

وأفادت وسائل إعلام أميركية بأن الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لإسقاط المنطاد، مشيرة إلى تحرك سفن حربية ومقاتلات إلى موقع المنطاد.وظل أعضاء الكونغرس والمرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية 2024، منذ يوم أمس، يضغطون علنا على إدارة جو بايدن لإسقاط المنطاد على الفور.وردّ الرئيس الأميركي، السبت، على سؤال عما إن كانت الولايات المتحدة ستسقط المنطاد الصيني، وقال "سنتولى أمره".وكان بايدن يميل إلى إسقاط المنطاد فوق الأرض، عندما تم إبلاغه به لأول مرة يوم الثلاثاء، لكن مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) نصحوا بعدم القيام بذلك، محذرين من أن هناك خطرا محتملا على البشر على الأرض يفوق تقييم المكاسب الاستخباراتية الصينية المحتملة.وأثار "البالون الصيني" في سماء الولايات المتحدة مخاوف أمنية قومية ودبلوماسية، مما زاد من توتر العلاقات بين واشنطن وبكين.وكشفت وزارة الدفاع، في وقت سابق، أن "البالون" لا يشكل حاليا تهديدا "عسكريا أو سياسيا".