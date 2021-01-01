تتعلق بالأمن القومى l وقف حركة الطيران الأمريكية بـ 3 مطارات

أعلنت إدارة الطيران الأمريكية وقف حركة الطيران بـ 3 مطارات بسبب عملية تتعلق بالأمن القومى، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن هناك خطة من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" لإسقاط المنطاد الصينى، وأكد البنتاجون أنه يواصل تعقب حركة المنطاد الصيني ويرفض التعليق على قرار إغلاق المطارات.
يذكرأن، قالت شبكة الأسوشيتد برس نقلا عن مصادر أمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تدرس إسقاط المنطاد الصيني فوق الأطلسي وانتشال حطامه، حسبما نقلا شبكة سكاى نيوز.
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