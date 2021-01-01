فيديو .. ليفربول يسقط بثلاثية مذلة وولفرهامبتون



وولفرهامبتون ضد ليفربول وولفرهامبتون ضد ليفربول

سقط فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي، على ملعب "مولينيو".







أحرز جويل ماتيب لاعب ليفربول الهدف الأول بالخطأ فى مرماه لصالح وولفرهامبتون بالدقيقة السابعة من بداية المباراة.

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وأضاف كريج داوسون الهدف الثانى لصالح وولفرهامبتون في الدقيقة 12 من زمن المباراة.وأحرز روبن نيفيز، الهدف الثالث لفريق وولفرهامبتون في الدقيقة 71 من زمن المباراة.وجاء تشكيل ليفربول كالتالى:حراسة المرمي: أليسون بيكرالدفاع: أرنولد، جوميز، ماتيب، روبرتسونخط الوسط: تياجو ألكانتارا، نابي كيتا، بايتيتشالهجوم: محمد صلاح، جاكبو، نونيزوولفرهامبتون ضد ليفربولويحتل فريق ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، برصيد 29 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون في المركز الـ 15 برصيد 20 نقطة.وسقط فريق ليفربول أمام برايتون بنتيجة 2-1، في منافسات الدور الرابع من كأس الإتحاد الإنجليزي، ليودع الريدز منافسات البطولة.كما تم إقصاء الريدز من منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم 2022-2023، بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي 2-3 في دور الـ 16.ويعاني ليفربول من سلسلة نتائج سلبية متتالية ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو ما أدي إلي تراجعه في جدول الترتيب إلي المركز العاشر برصيد 29 نقطة.ولا يعرف ليفربول طعم الانتصارات خلال آخر 3 جولات ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2022-2023، حيث خسر أمام برينتفورد وبرايتون فى الجولتين الـ 19 و الـ 20، فيما تعادل سلبيًا ضد تشيلسي بالجولة الـ 21.https://gorilla.cdnja.co/v/rj/RJZzk.mp4?token=0ic-tZg2UaS3U8LvhVdFXw&expires=1675537104https://gorilla.cdnja.co/v/g1/g1bdP.mp4?token=Fn4yEcIoGEn7MFteMHg4rQ&expires=1675537104https://gorilla.cdnja.co/v/bk/BKjZ5.mp4?token=MUUdZ81UyiqSFCkfQ9aVkg&expires=1675537104