المخبوزات المفضلة .. طريقة سهلة لعمل الكرواسون في المنزل

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صورة الخبر: الكرواسون
الكرواسون


يعتبر الكرواسون من أكثر المخبوزات المفضلة والمحببة لدي الكثير من الأشخاص فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أسهل طريقة لإعداد الكرواسون والمخبوزات المفضلة بإبسط المقادير.

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مقادير عمل الكرواسون

3 كوب دقيق
ربع كوب ماء دافئ
كوب حليب
1 ملعقة كبيرة خميرة
4 ملعقة سكر
ربع كوب زبدة سائلة
1 بيضة
لدهان الوجه
صفار بيضة
ملعقة حليب

طريقة عمل الكرواسون

ضعي الخميرة مع السكر والماء الدافئ وقلبي بملعقة حتى تذوب. ثم أضيفي الحليب والبيض ونصف كمية الدقيق واخلطي جيدًا بملعقة خشب.
غطي العجينة واتركيها تخمر في مكان دافيء لمدة 30 دقيقة.
أضيفي باقي الدقيق والزبدة والملح للعجينة، واعجني باليد جيدًا ثم اتركيها تخمر 30 دقيقة مرة أخرى.
إفردي العجينة على سطح مرشوش دقيق وادهني سطح العجينة بالزبدة بفرشاة.
قطعي العجينة مربعات كل مربع 12 سم وقسمي كل مربع إلى مثلثين.
لفي كل مثلث من قاعدته حتى نهايته وادهني السطح صفار البيض والحليب.
إخبزي في فرن متوسط ساخن مسبقًا على 180 درجة مئوية و ضعي الكرواسون في الرف الأوسط لمدة 15 دقيقة أو حتى تحمر.

المصدر: elbalad

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