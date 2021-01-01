طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

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مكرونة بالطماطم والثوم


مكرونة بالطماطم والثوم من الأكلات الأقتصاديةة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم في البيت.

مقادير مكرونة بالطماطم والثوم

400جرام مكرونة فارفيللي مسلوقة
ماء سلق المكرونة
500جرام طماطم شيري أنصاف
كوب زيتون أسود صحيح مخلي
10فص ثوم شرائح
كوب بقدونس مفروم
زيت زيتون
زبدة
ملح
فلفل أسود

طريقة تحضير مكرونة بالطماطم والثوم

يشوح الفلفل في زيت الزيتون بدون تغيير في اللون ومن ثم تضاف الطماطم والزيتون والبقدونس وتشوح المكونات سريعاً وتضاف المكرونة ومعها كمية قليلة من ماء سلق المكرونة وتقلب المكونات جيداً ويضاف الملح والفلفل وتترك المكرونة ليتم نضجها وتقدم المكرونة ساخنه مع الجبنة

المصدر: elbalad

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