

مكرونة بالطماطم والثوم مكرونة بالطماطم والثوم



مكرونة بالطماطم والثوم من الأكلات الأقتصاديةة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وأقل المكونات.



قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم في البيت.



مقادير مكرونة بالطماطم والثوم

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