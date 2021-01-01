يأتي هاتف Honor Magic5 قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

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صورة الخبر: Honor Magic5
Honor Magic5

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 27 من فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor Magic5، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C التي أكدت على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.

تنطلق سلسلة هواتف Magic5 لاحقاً هذا الشهر للأسواق العالمية، ولقد ظهر الإصدار الرئيسي من السلسلة في 3C بنموذج رقم PGT-AN00، مع معايير 11V/6A في الشحن بسرعة شحن 66W، وهي سرعة الشحن ذاتها المقدمة لإصدار الشركة السابق Magic4.

ولقد أوضحت التقارير السابقة أن الإصدارات الأعلى في السلسلة القادمة Magic5 Pro وMagic5 Ultimate تأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W أو معايير أعلى.

يذكر أن السلسلة القادمة تتضمن الإصدار الرئيسي Magic5 وأيضاً Magic5 Pro وMagic5 Ultimate، كما تقدم Honor إصدار منخفض التكلفة Magic5 Lite الذي شغل بالفعل عدد من التسريبات مؤخراً، حيث يأتي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 695.

أيضاً من المتوقع أن تدعم الشركة الإصدارات الأعلى Magic5 Pro وMagic5 Ultimate برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، لذا نترقب الحدث الرسمي الذي يعقد خلال فعاليات برشلونة لمزيد من التفاصيل.

المصدر: بوابه المتميز

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