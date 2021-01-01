يأتي هاتف Honor Magic5 قريباً بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W

تعقد شركة Honor مؤتمرها القادم في 27 من فبراير للإعلان الرسمي عن سلسلة Honor Magic5، ولقد رصد الهاتف في قاعدة بيانات 3C التي أكدت على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 66W.
تنطلق سلسلة هواتف Magic5 لاحقاً هذا الشهر للأسواق العالمية، ولقد ظهر الإصدار الرئيسي من السلسلة في 3C بنموذج رقم PGT-AN00، مع معايير 11V/6A في الشحن بسرعة شحن 66W، وهي سرعة الشحن ذاتها المقدمة لإصدار الشركة السابق Magic4.
ولقد أوضحت التقارير السابقة أن الإصدارات الأعلى في السلسلة القادمة Magic5 Pro وMagic5 Ultimate تأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 100W أو معايير أعلى.
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