ريلمي تطلق ساعتها الذكية DIZO Watch D2



DIZO Watch D2 DIZO Watch D2

أطلقت شركة ديزو DIZO ساعتها الذكية الجديدة DIZO Watch D2 في الهند مع إمكانية اتصال بلوتوث وترقيات إضافية بالمقارنة مع Watch D، وتسعى العلامة التجارية الفرعية لـ “ريلمي” Realme لتوسيع نطاق ساعاتها الذكية من الفئة المتوسطة والمبتدئة.



وفقا لتقرير gizmochina تندرج ساعة Watch D2 تحت فئة الساعات الاقتصادية التي ترهق الميزانية لأصحاب القدرة المحدودة، وتباع في السوق الهندي بسعر 2000 روبية أي ما يعادل 735.47 جنيه مصري وتتنافس مع الأجهزة الأخرى التي تقدمها العلامات التجارية مثل Noise و boAt و شاومي Xiaomi .



مواصفات ساعة DIZO Watch D2

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تتميز ساعة DIZO Watch D2 بشاشة كبيرة قطرها 1.91 بوصة بتصميم مربع أنيق وشبابي. تبلغ درجة سطوعها 500 شمعة في المتر المربع ومدمج بها أكثر من 150 وجه ساعة قابل للتخصيص وهي تعتبر التحديث وخليفة ساعة Watch D التي قدمتها العام الماضي وتأتي مع شاشة عرض أفضل وإطار من الألمنيوم الهجين وسوار سيليكون ناعم لطيف الملمس على الجلد، مع زر مادي على الجانب الأيمن من الساعة الذكية.بالنسبة للجوانب الصحية للساعة ، تم تجهيز DIZO Watch D2 بجهاز مراقبة معدل ضربات القلب ، ومستشعر تشبع الأكسوجين بالدم SpO2 ، ومتتبع مراحل وأوقات النوم مما يسهل عليك ضبط مواقيت يومك، وجهاز مراقبة الدورة الشهرية بالنسبة للسيدات. يوفر الجهاز القابل للارتداء تنبيهات لتأخذ فترات استراحة واستجمام ويذكرك بأهمية شرب المياه كل فترة، كما ياتي مثبت عليها أكثر من 120 وضعًا رياضيًا للتدريبات.تأتي ساعة DIZO Watch D2 مع ميزة الاتصال عبر البلوتوث، يمكن للمستخدمين الاتصال والرد ورفض المكالمات الواردة مباشرة من خلال ساعة المعصم، مع إمكانية تقليل الضوضاء المحيطة والخلفية وقت المكالمات.تحتوي الساعة الذكية من “ديزو” على ميزات لطيفة مثل الألعاب الصغيرة المدمجة و الكاميرا والتحكم في الموسيقى والإشعارات الذكية وتحديثات الطقس وميزة "العثور على هاتفي". يتم تشغيل DIZO Watch D2 بواسطة بطارية سعة 260 مللي أمبير في الساعة قادرة من خلال دورة شحن واحدة البقاء لمدة 7 أيام من التشغيل المستمر و 3 أيام في حالة تشغيل اتصال Bluetooth.تبلغ تكلفة ساعة DIZO Watch D2 ما يصل إلى 1799 روبية، و ستتوفر للشراء عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية و Flipkart اعتبارًا من 10 فبراير الجاري، وتأتي باختيارين من ألوان السوار إما اسود أو أزرق ويبلغ وزنها الإجمالي 42 جم.