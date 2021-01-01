تعرف على «أرباح يوتيوب بـ 1000 مشترك».. أموال أكثر لصانعي محتوى «شورتس» لمنافسة تيك توك

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أرباح يوتيوب تأتي بخطة جديدة تُعد بديلًا عن برنامج الدعم المالي السابق، وبشكل عام يدعم «يوتيوب» الفيديوهات القصيرة «شورتس Shorts»، مؤخراً بعدد من التغيرات لتشجيع المستخدمين وصناع المحتوى على إضافة المزيد منها، آخرهم كان إضافة حوافز مالية جديدة لسرعة النمو للقدرة على منافسة تطبيق «تيك توك».



على أن يتم توزيع الأرباح تبعاً لخطة جديدة تختلف عن سابقتها، التي بلغت قيمتها 100 مليون دولار لصناع الفيديوهات القصيرة «شورتس».



وستضاف الأرباح لصناع محتوى «يوتيوب»، بجانب أموال المحتوى الترويجي المدفوع من قبل المؤسسات والشركات والعلامات التجارية.

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كيفية الاستفادة من أرباح يوتيوب شورتس Shorts الجديدةوفقاً للشروط التي وضعها يوتيوب لخطة برنامج الأرباح الجديدة «برنامج شركاء YouTube»، يستطيع الشخص الحصول على 45% من أرباح الإعلانات على «شورتس»، و55% من أرباح الإعلانات على الفيديوهات الطويلة.ويتم الحصول عليها في حالة توفر النقاط التالية:أن يملك صانع المحتوى 1000 مشترك على قناة يوتيوب الخاصة به.أن تُحقق فيديوهات Shorts الخاصة به 10 ملايين مشاهدة علنية صالحة في آخر 90 يومًا.تحقيق 4.000 ساعة مشاهدة علنية في آخر 12 شهرًا.يوتيوب ينافس تيك توك بزيادة حصة الأرباحوعن مقارنة الأرباح مع تيك توك فهو يمنح صناع المحتوى حصة من الأرباح تبلغ 4% فقط، ولمن يزداد عدد متابعيهم أكثر من 100 ألف، تبلغ حصتهم من أرباح الإعلانات نحو 50%.وفي الأساس أطلق «يوتيوب»، الفيديوهات القصيرة «شورتس Shorts» في 2020، بعد شعبية «تيك توك» بين المراهقين، فقررت المنافسة على طريقتها الخاصة.الفيديوهات غير المؤهّلة للحصول على أرباح يوتيوبالفيديوهات غير المؤهلة للحصول على الأرباح هي المنسوخة أو غير الأصلية، مثل المقاطع المجتزأة من أفلام أو برامج تليفزيونيةكذلك الفيديوهات المُعاد تحميلها من قنوات صنّاع محتوى آخرين سواء كانت من YouTube أو من منصّات أخرى.