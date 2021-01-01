يطوّرون باحثون بشرة صناعية للروبوت كي يشعر مثلنا.. «تتفوق على حساسية لمس البشر»



روبوت روبوت

اعتاد الأشخاص أن الروبوت مجرد ألة تؤدي ما يُطلب منها دون مشاعر أو إحساس، أو حتى حديث منطقي متزن، ومن أيام قليلة تم تطوير روبوت قادر على الحديث مع البشر بطريقة سلسلة قريبة لطريقتهم، ويجيب على أسئلتهم، والآن يطورون الإحساس، فهل يُعقل أن يشعر بنا الروبوت، ويتحسس الفارق بين المواد وبعضها؟



هذا ما فعله الباحثون بجامعة التقنية «نانيانج» في سنغافورة عن طريق تطوير بشرة اصطناعية للروبوت لديها القدرة على حساسية الّمس بالغة الدقة لدرجة تجعلها تتفوق على حساسية يد البشر.



بشرة صناعية للروبوت.. كيف تشعر بالأجسام

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تم تكوين هذه البشرة الصناعية استخدام قطبين نسيجيّين رقيقَين يقعان ضمن طبقة إسفنجية موضوعة بسائل حساس للأيونات، وهذه المكونات تشكل مكثفا كهربائيًا قادرًا على التقاط أي تغيّرات في الضغط أوفي الفارق بين شحنة القطبين بحساسية عالية. وهذه الطبقة الأيونية لديها القدرة على التقاط الاضطرابات الدقيقة التي تسببها الأجسام القريبة ضمن المجال الكهربائي للبشرة. هذا ما جعل بشرة الروبوت قادرة على تحسُّس الأجسام بمجرد الاقتراب منها ودون لمسها.اختبار مدى حساسية بشرة الروبوتوفقًا لاختبار أجراه باحثون الجامعة على بشرة الروبوت فتم تغليف الأذرع الروبوتية بهذا النسيج الجديد، ومن ثم بدأت محاولات لمسه للأجسام المختلفة عن طريقها، وجاءت النتيجة بإثبات قدرتها الفائقة على التمييز بين المواد، مع تقديم تقديرات بأحجامها ومساحتها وكثافتها.ما يشكل نقلة كُبرى بمجال الصناعة، بناء على قدرة الروبوت على معرفة الفارق بين الأجسام بناءً على ملمسها، فقد تساعد الأذرع الروبوتية الجديدة في تعبئة المواد، أو تجميعها، ويعتقد الباحثون أن لديه القدرة مستقبلًا في الخدمات الطبية، فقد يحل محل الأطراف الصناعية عن طريق إعطاء البشر شعور من جديد بأطرافهم المفقودة.