بدء إتاحة توثيق حسابات «تويتر» لدولة عربية واحدة فقط ليصل العدد لـ 12 دولة حول العالم

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أصدرت منصة تويتر توسع أكبر لخدمتها الشهرية المُطورة حديثًا تويتر بلو (Twitter Blue) وهي خدمة مدفوعة مقابل علامة زرقاء تُضاف بجانب اسم المستخدم لتشير لتوثيق حسابه، وسابقًا كانت تًضاف بطريقة مجانية للشخصيات العامة الشهيرة، ولكن بعد تطويرها أصبحت متاحة للجميع بمقابل مادي 8 دولارات شهرياً بألوان ذهبي للشركات، ورمادي للحسابات الحكومية، والأزرق المعتاد للأفراد، سواء كانوا مشاهير أم لا.



الدول المتاح داخله تويتر بلو Twitter Blue



لكن هذه الخدمة تتوفر في عدة دول محددة فقط، والآن تطلق المنصة خدمة الاشتراك الشهري في تويتر بلو (Twitter Blue) في 6 بلدان جديدة، ليصبح عدد الدول المتاح فيها الخدمة 12 دولة حول العالم، على أن تكون الدول المضافة حديثاً: المملكة العربية السعودية، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والبرتغال، وإسبانيا.

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والدول المتاح داخلها الخدمة منذ بداية إطلاقها كانت: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، نيوزيلندا، المملكة المتحدة، وأستراليا.يُذكر أن الحصول على هذه الخدمة ذات الميزات الجديدة لا يتم إلا بعد التحقق يدوياً من جميع الحسابات الموثقة على تويتر، قبل تفعيل خدمة التوثيق. وأطلقتها الشركة لزيادة عائداتها بعد تعدد أزماتها المالية سابقاً، إضافة لغرض إتاحتها لعدد أكبر من المستخدمين فيتم التوسع بإصدارها لدول جديدة.