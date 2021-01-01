أسعار موديل 2022 من سوزوكي سويفت بالسوق المصري



سوزوكي سوزوكي

باعتبارها وكيلا لسيارات سوزوكي في مصر، أعلنت شركة مودرن موتورز عن تقديم زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارة سوزوكي سويفت هاتشباك في السوق المحلي، حيث يتم تقديم هذا الموديل بعدة فئات أصبحت أسعارهم كالتالي بعد الزيادة:



- فئة GLX من 349 ألف و900 جنيه إلى 439 ألف و900 جنيه (زيادة 90 ألف جنيه).



- فئة GLX مزودة بشاشة من 359 ألف و900 جنيه إلى 459 ألف و900 جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).

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- فئة GLX بلونين من 369 ألف و900 جنيه إلى 459 ألف و900 جنيه (زيادة 90 ألف جنيه).- فئة GLX بشاشة وبلونين من 379 ألف و900 جنيه إلى 479 ألف و900 جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).ويتم تقديم هذا الموديل من سوزوكي سويفت بمحرك 4 أسطوانات سعته 1200 سي سي وقوته 84 حصان وعزمه 107 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 5 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وبهذه المواصفات يمكن لسوزوكي سويفت 2021 التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وبسرعة قصوى 180 كم/ساعة، كما أن محرك هذا الموديل لا يتخطى متوسط استهلاكه للوقود أكثر من 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة.أما بالنسبة لأهم التجهيزات الأساسية التي تحملها هذه السيارة فتشمل الآتي:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 15 بوصة.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات قابلة للتعديل مغطاة بالجلد.- بلوتوث ومنافذ AUX وUSB.- زجاج كهربائي.- مصابيح ضبابية أمامية.- مساحات للزجاج الخلفي.- نظام أمان لغلق الأبواب الخلفية (للأطفال).- نظام ذكي لدخول السيارة وتشغيل المحرك.