«مازدا CX-90 الجديدة» هل تُعد السيارة الأقوى على الإطلاق للعلامة اليابانية؟



مازدا CX-90 مازدا CX-90

ينتظر العديد من عشاق علامة مازدا اليابانية إنطلاق سيارتها مازدا CX-90 الجديدة في السوق السعودي، بعدما كشفت مازدا عن السيارة الجديدة كلياً والمزوّدة بمنصة رياضية جديدة.



وتأتي سيارة مازدا CX-90 كواحدة من أفضل سيارات مازدا المتوقّع أن تنافس في الأسواق، باعتبارها سيارة اس يو في تمتلك واحداً من أقوى المحركات في تاريخ مازدا، فهل يجعلها هذا واحدة من أقوى سيارات مازدا على الإطلاق؟ هذا ما سوف نعرفه.



مازدا CX-90 الجديدة

وفي البداية، بالرغم من أن الجانب الأكبر من مواصفات مازدا CX-90 الجديدة لا يزال غامضاً حتى الآن، إلا أنه يمكننا الوقوف على بعض من مواصفات السيارة التي أزاحت مازدا الستار عنها، وعن كل ما توصلنا إليه حول السيارة اليابانية.

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وبعد حملة مازدا التشويقية عن سيارتها مازدا CX-90 الجديدة التي استمرت لأشهر، أزاحت الشركة الستار عن أحدث سيارة مازدا الجديدة كلياً، والتي تنتمي لسيارات مازدا ذات الدفع الرباعي، مع لغة تصميم جذابة وتقنيات هايبرد لتحسين الصرفية والأداء وخفض الانبعاثات.وفي هذا السياق، يُسلّط «المربع نت»، خلال السطور الآتية، الضوء على على مواصفات مازدا CX-90 الجديدة في السعودية، بداية من التصميم الخارجي المميز وحتى المقصورة الداخلية للسيارة، مرورا بتفاصيل المحركات.تصميم مازدا CX-90 الجديدة من الخارجوالآن دعونا نتعرف سوياً على مواصفات مازدا CX-90 الجديدة المُنتظر انطلاقها في المملكة العربية السعودية، بشيءٍ من التفصيل حول هيكل السيارة من الخارج أولاً.وعند النظر حول خارجة السيارة مازدا CX-90 الجديدة، تُلاحظ على الفور أنها جاءت بتصميمها الهادئ المحبب لعشاق العلامة اليابانية.وحصلت السيارة اليبابانية على مصد أمامي تم طلاؤه باللون Artisan Red، وهو لون جديد تم استخدامه في سيارات مازدا كبيرة الحجم الجديدة، كما جاء المصد الأمامي بالسيارة يحمل الشعار “Inline 6?، وتوجد به فتحة تهوية أيضاً.أما عن خلفية سيارة مازدا CX-90 الجديدة فإنها جاءت ضخمة نسبياً بعض الشيء مقارنة بباقي أبعاد السيارة، بالإضافة إلى أنها حصلت على جنوط 21 بوصة اختيارية.فضلاً عن ذلك، حرص الصانع الياباني على تزويد سيارته مازدا CX-90 الجديدة بعدد كبير من أحدث أنظمة السلامة ومساعدة السائق، ويأتي منها: الكبح الديناميكي في حالات الطوارئ، وراصد النقطة العمياء، والكروز كونترول وغيرهم.وقالت مازدا عن سيارتها CX-90 عبر موقعها على الإنترنت: “نتيجة لإلتزامنا بهويتنا واستراتيجية عملنا، وسنـوات من التفـاني الدقيق للأشخاص الذين نخدمهم، تأتي CX-90 قمة عظيـمة لكل ما نؤمن به ونسعى لتحقيقه”، مُشيرة على حد تعبيرها، إلى أن مازدا CX-90 الجديدة أكثر من مجرد سيارة، ويمكن وصفها بأنها أداة عاطفة أنيقة وجريئة وقوية، صُنعت وصممت لرعاية وتعزيز كل تجربة تشاركها معها من الداخل والخارج.ماذا عن مقصورة مازدا CX-90 الجديدة؟والآن، ننتقل معاً في جولة داخل مقصورة مازدا CX-90 الجديدة، والتي تجد أن تصميمها الداخلي لا يقل تميّزاً عن التصميم الخارجي، حيث تُلاحظ أنها جاءت ببعض التجهيزات التي تعكس الرحابة بجانب اللمسات الفـاخرة بدون شك في السيارة اليابانية.وحصلت السيارة اليابانية على ثلاثة صفوف من المقاعد، وبالحديث عن المقاعد فإنها جاءت من جلود نابا الفاخرة مع زخرفات خشبية وكروم في مختلف أنحاء المقصورة، وهذا مع تصميم قماشي مستوحى من الثقافة اليابانية التقليدية للوحة القيادة.فيما تأتي السيارة بشاشة ترفيهية مركزية 12.3 بوصة، مع ضوابط لمسية متعددة للتحكم في المناخ والمقاعد، بجانب لوحة عدادات رقمية، فضلاً عن توافر مزايا مكيف الهواء للصف الثالث من المقاعد، ومنافذ شحن “USB” إضافية للفئات.ما هي فئات مازدا CX-90 الجديدة؟وبالحديث عن فئات مازدا CX-90 الجديدة، والتي من المؤكد أن الجميع يتسائل عنها، تلك السيارة التي لاقت اهتمام الكثير من عشاق سيارات الاس يو في خاصة من علامة مازدا اليابانية، ففي الحقيقة لم يتوفر بعد أي تفاصيل بخصوص وجود فئات من السيارة اليابانية في السوق، ولكن بكل تأكيد سوف نوافيكم بتفاصيل الفئات عند الإفصاح عنها، وذلك فور إطلاق السيارة فعلياً في الأسواق.ما هي مواصفات محرك مازدا CX-90 الجديدة؟وتُعد سيارة مازدا CX-90 الجديدة هي الإنتاجية الأقوى في تاريخ مازدا، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك مكوناً من 6 أسطوانات، 3.3 لتر تيربو الجديد لمازدا، والذي يولّد قوة 340 حصاناً، مع عزم 500 نيوتن.متر من الدوران.وبهذه التفاصيل السابق ذكرها، هو ما يجعلها السيارة الإنتاجية الأقوى في تاريخ مازدا، وهو نفس المحرك الذي دشنته مازدا في موديل CX-60 الجديد، ولكن بقوة مقتصرة على 280 حصاناً فقط.ولكن، لم تكمُن قوة السيارة من محرك البنزين فقط، حيث أضافت مازدا محركاً كهربائياً صغيراً بين محرك البنزين وناقل الحركة، من أجل تحريك السيارة في السرعات المنخفضة، وهو ما يطلق عليه النظام الهجين المخفف بدون الحاجة للقابس الكهربائي.فيما ستتوفر مازدا CX-90 الجديدة بمحرك آخر، وهو محرك هجين بالقابس بمدى كهربائي صافي، 2.5 لتر مكوناً من 4 أسطوانات، يولّد قوة 323 حصاناً، مع عزم دوران 500 نيوتن.متر، ويأتي مع نظام دفع كلي، مع تمكين السيارة من القيادة بالطاقة الكهربائية الصافية لحوالي 62 كيلومتر، كما تقترن جميع المحركات بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات جديد.