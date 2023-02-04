أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 4-2-2023 أمام الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

في التقرير التالي تستعرض جريدة المال أسعار العملات اليوم السبت 4-2-2023 أمام العملة المصرية في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي المصري، ويرصد التقرير حركة تداول 6 عملات عربية وأجنبية هي «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، وفق المواقع الإلكترونية لـ9 بنوك حكومية وخاصة وعربية وأجنبية، وطبقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري في التحديث الأخير قبل الإجازة.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.21 جنيه للشراء، 30.31 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.



سعر اليورو اليوم: 33.21 جنيه للشراء، 33.32 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 37.21 جنيه للشراء، 37.33 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.05 جنيه للشراء، 8.07 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.22 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.12 جنيه للشراء، 99.46 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 30.13 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.المصرف المتحد: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع.البنك الأهلي المصري: 30.13 جنيه للشراء، 30.23 للبيع.بنك كريدي أجريكول مصر: 30.23 جنيه للشراء، 30.33 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.57 جنيه للشراء، 33.06 للبيع.بنك مصر: 32.83 جنيه للشراء، 33.35 للبيع.ميد بنك: 33.11 جنيه للشراء، 33.61 للبيع، وفق أسعار العملات.المصرف المتحد: 33.19 جنيه للشراء، 33.46 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 37.00 جنيه للشراء، 37.60 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 36.92 جنيه للشراء، 37.48 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.34 جنيه للشراء، 37.07 للبيع.المصرف المتحد: 37.21 جنيه للشراء، 37.60 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 7.79 جنيه للشراء، 8.08 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك البركة: 7.87 جنيه للشراء، 8.08 للبيع.بنك مصر: 8.02 جنيه للشراء، 8.05 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.02 جنيه للشراء، 8.05 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 95.36 جنيه للشراء، 99.14 للبيع.المصرف المتحد: 91.60 جنيه للشراء، 99.54 للبيع.بنك مصر: 95.51 جنيه للشراء، 99.21 للبيع.بنك الكويت الوطني: 93.60 جنيه للشراء، 99.79 للبيع، وفق أسعار العملات.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.بنك المشرق: 8.19 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.المصرف المتحد: 8.06 جنيه للشراء، 8.25 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.20 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.