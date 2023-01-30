سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 4 فبراير 2023 بعد تراجع الجرام 20 جنيها



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم السبت 4-2-2023، استقرارًا في بداية تعاملات الصاغة المصرية، وذلك بعد تراجع الجرام أمس الجمعة بنحو 20 جنيها، مع تراجع الذهب عالميا بنحو 48 دولارا، لتسجل الأوقية مستوى 1864 دولارا.



سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد القاهرة 24 سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1971 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر الذهب عيار 21 مستوى 1725 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب عيار 18 نحو 1478 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب من وزن 8 جرامات عيار 21، إلى 13800 جنيه، وذلك دون إضافة مصنعية أو دمغة.



ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 0.10% الأسبوع الماضي

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي، إن أسعار الذهب سجلت ارتفاعا بنسبة 0.10%، الأسبوع الماضي، وهو ما يمثل سادس صعود على التوالي بقياس أسبوعي، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

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وتابع المركزي المصري، في التعليق الأسبوع على الأسواق العالمية: جاءت مكاسب الذهب هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجل الذهب ارتفاعًا فقط في تعاملات يومي الخميس والجمعة، ودفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والإسكان الإيجابية إلى زيادة الآمال في تحقيق هبوط سلس للسياسة النقدية.وأوضح البنك المركزي، أن مؤشر الدولار مقابل العملات الأجنبية سجل انخفاضا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.08%، ليسجل أدنى مستوى له منذ مايو 2022.وأضاف: مؤشر الدولار تراجع في يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مع انخفاض توقعات مقدار رفع سعر الفائدة واستمرار مؤشرات مديري المشتريات في منطقة الانكماش في الولايات المتحدة بالمقابل.