اقتران القمر وخلية النحل ..اليوم ..

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كشف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، د.أشرف تادروس، إن السماء تشهد اليوم السبت 4 فبراير، اقتران القمر وخلية النحل .



اضاف "يقترن القمر مع الحشد النجمي خلية النحل Beehive في برج السرطان ، وهو حشد نجمي مفتوح يقع على بُعد 580 سنة ضوئية تقريبا ويبلغ عمره 600 مليون سنة ، وصفه بيطليموس (بأنه سحابة مجسمة في كوكبة السرطان) كما رصده جاليليو عام 1609 لأول مرة بالتلسكوب وتمكن من رؤية 40 نجما فقط".



تابع " يمكن مشاهدة هذا الاقتران عند دخول الليل، بإستخدام تلسكوب صغير (لصعوبة رؤية الحشد النجمي خلية النحل بالعين المجردة) حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل إلى أن يختفيا في ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس صباح اليوم التالي ".

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وأكد أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض باستثناء كسوف الشمس؛ حيث أن النظر إليه بالعين المجردة يضر العين جدًا، أما باقي الظواهر والأحداث الفلكية فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.