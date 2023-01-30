تواصل «التموين» إضافة الأبناء إلى البطاقات لهذه الفئات



وزارة التموين وزارة التموين

تواصل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، تلقي طلبات إضافة الأبناء إلى البطاقات التموينية، من أصحاب البطاقات التموينية، لخمس فئات فقط، يأتي في مقدمتهم أبناء الشهداء، وذلك من خلال المكاتب فقط.



ويتم استقبال طلبات إضافة الأبناء لهذه الأسر فقط، وفقا للتوجيه الوزاري رقم 51، الصادر في 8 من ديسمبر الماضي، والذي قصر استقبال الطلبات على مكاتب التموين فقط، مع عدم التقيد بفترة زمنية محددة .



وتقوم المكاتب التموينية، باستقبال جميع طلبات إضافة المواليد، للفئات المحددة بالتوجية الوزاري رقم 51، مع الحصول على نسخة من المستندات المطلوبه، ثم تقوم المديريات التموينية بتجميع هذه الطلبات اسبوعيا، وارسالها إلى وزارة التموين.

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حيث يتم استقبال طلبات المواطنين المتعلقة بإضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، لخمس فئات فقط، واستلام المستندات المطلوبه، والتي تؤكد أن طالب الخدمة ضمن الفئات المستحقه للأضافةوهم:1- أصحاب معاش تكافل وكرامة.2- أصحاب معاش الضامن الاجتماعي.3- حاملي كارت الخدمات المتكاملة.4- أسر الشهداء.5- أبناء الأسر البديلة.شروط إضافة المواليدواشترط التوجيه الوزاري رقم 51 الخاص بإضافة المواليد إلى البطاقة التموينية:- أن يزيد عمر المضاف عن أربع سنوات.- أن لا يزيد عدد أفراد البطاقة عن أربع أفراد بعد الإضافة.- تقديم المستندات المطلوبة.- تقديم الطلب داخل مكاتب التموين.المستندات المطلوبة لإضافة المواليديجب على المواطن تقديم صورة من المستندات المطلوبة لمكتب التموين والأصل للاطلاع كالتالي:- صورة الرقم القومي لرب الأسرة.- صورة بطاقة التموين.- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد لباقي أفراد البطاقة الحاليين.- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المراد إضافتهم.- صورة من كارت معاش تكافل وكرامة، أو كارت الخدمات المتكاملة، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي.- مستند يثبت استشهاد الأب.- استمارة أداء الخدمة وإقرار بيانات من مكتب التم