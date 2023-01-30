

أسعار الفاكهة أسعار الفاكهة

شهدت أسعار الفاكهة‌ في سوق العبور، اليوم السبت 4 فبراير 2023، حالة من الاستقرار في الأسعار لمعظم أصناف الفاكهة ويضاف 3- 5 جنيهات للسعر للكيلو في التجزئة.



الجريب فروت ما بين 3 إلى 7 جنيهات.



- برتقال سكرى من 3 إلى 5 جنيهات.

قد يعجبك أيضا...

- برتقال بلدى من 3 إلى 4.5 جنيهات.- برتقال أبوسرة 4 إلى 7 جنيهات.- اليوسفي من 4 إلى 9 جنيهات.- الكنتالوب من 4 إلى 6 جنيهات للكيلو.- المانجو الكنت من 40 إلى 70 جنيهًا.- المانجو كيت 40 إلى 70 جنيها.- بطيخ من "4 : 6 كيلو" بين 10 إلى 15 جنيهًا.- البلح الأسوانى ما بين 7 إلى 17 جنيهًا للكيلو.- كيلو البلح السيوى ما بين 20 إلى 25 جنيها للكيلو.- بلح بارحي 21 إلى 25 جنيهًا للكيلو.- جوافة من 4 إلى 9 جنيهات للكيلو.- الفراولة 9 إلى 15 جنيهًا للكيلو.من جانبه، قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل دعم الصادرات من خلال فتح أسواق جديدة وتجهيز المعامل بأحدث الأجهزة وتطوير منظومة الحجر الزراعي.وبلغت صادرات المنتجات الزراعية حوالي 6.5 مليون طن من 350 ‏سلعة زراعية إلى 160 سوقًا خارجيًا يتم نفاذ الصادرات الزراعية لها وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق خلال الفترة من 2018 - 2022 ما يزيد عن 83 سوقًا منها 27 سوقًا ‏تصديريًا خلال عام 2022.