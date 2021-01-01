احذر تغير لون ومظهر الجلد علامة تحذيرية لتراكم الدهون في جدران الشرايين

يحتاج الجسم في الكثير من الأحيان إلى الكوليسترول لبناء خلايا صحية، وعلى عكس الشائع يعتبر الكوليسترول أحد المواد اللازمة لقيام الجسم ببعض الوظائف، ولكن إذا كان الجسم يحتوي على مستويات عالية من الكوليسترول الدهني منخفض الكثافة، قد يتعرض الأشخاص إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
وبحسب ما جاء بموقع تايمز أوف إنديا، تتراكم الرواسب الدهنية داخل جدران الشرايين، وهذا بدوره يؤدي إلى إعاقة مرور الدم إلى باقي أعضاء الجسم، ويمكن أن تتسبب هذه الرواسب الجلطات الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.
مرض الشريان المحيطي
يعرف الشريان المحيطي على أنه حالة مرضية تصيب الشرايين الضيقة، وذلك بسبب تراكم البلانك، وهذا ما يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم إلى الجزء السفلي من الجسم بما في ذلك الساقين والقدمين، ونتيجة لذلك يظهر الشعور بألم في الساقين عند المشي.
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