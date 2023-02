سيسمح تيك توك للمستخدمين بإعادة تعيين موجز ”For You” .. اعرف التفاصيل

تيك توك تيك توك

كشف تقرير حديث أن تيك توك يعمل على طريقة للمستخدمين لإعادة تعيين صفحة "من أجلك" أو "For You"، وهو عنصر أساسي في تجربة مستخدم التطبيق، ووفقًا لتقرير The Verge ، نقلاً عن المتحدث باسم الشركة جيمي فافازا ، تختبر منصة الفيديو القصيرة زر "التحديث" الجديد الذي سيعيد تعيين المستخدمين "For You feed". ويعد موجز For You هو القسم الرئيسي في TikTok والذي يعرض المحتوى الجديد للمستخدمين، وبمرور الوقت ، تبدأ هذه الخلاصة في عرض توصيات مخصصة بناءً على نشاط المستخدم السابق، ومع ذلك، قد تكون هناك حالات لا تعرض فيها الخوارزمية محتوى ذي صلة كافياً، وفي هذه الحالة ، يمكن استخدام خيار التحديث للتراجع عن الخلاصة المخصصة الحالية والسماح لك بالبدء من نقطة الصفر. وقال عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إن زر التحديث سيتم طرحه في الأيام المقبلة لمجموعة صغيرة من المستخدمين خلال مرحلة الاختبار، وسيكون هذا الخيار متاحًا في إعدادات الحساب ويمكّن التطبيق من تقديم "محتوى جديد ومتنوع لا يعتمد على النشاط أو التفاعلات السابقة" للمستخدم. وعلاوة على ذلك ، أكدت الشركة أنه بالإضافة إلى الخلاصة "المحدثة"، فإن هذا الزر سيوفر أيضًا للمستخدمين الضعفاء طريقة للخروج من تجربة For You الحالية، وبصرف النظر عن التغييرات التي تم إجراؤها على خلاصتها ، تخطط TikTok أيضًا لتقديم "نظام إضراب" مشابه لـ YouTube لاتخاذ إجراءات ضد منتهكي السياسة.