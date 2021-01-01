تليجرام، حيل و مميزات مخفية بالتطبيق أكثر إفادة



تليجرام تليجرام

تليجرام، يستخدم الكثيرين تطبيق تليجرام في الوقت الحالي وأصبح منافسا شديدا لتطبيق واتساب ورغم ذلك فهناك ميزات وحيل خفية لهذا التطبيق لايعرفها الكثيرين نستعرضها خلال السطور التالية.



خصائص تطبيق تيليجرام الخفية

يعد تطبيق تليجرام واحد من أشهر تطبيقات المراسلة في الوقت الحالي وأصبح منافسا شديدا لتطبيق واتساب ورغم أن الكثيرين يستخدمونه لكن هناك خصائص وميزات خفيه لهذا التطبيق لايعرفها الكثيرين ولذلك نستعرض خلال السطور التالية طرق الاستفادة المطلقة من هذا التطبيق :



- إيقاف الإخطارات لجهات اتصال فردية مزعجة حيث يقوم البعض بإرسال عدد كبير من الرسائل المُعاد توجيهها وذلك من خلال فتح الدردشة والنقر على صورة الملف الشخصي لجهة الاتصال ثم الضغط على الإشعارات وكتم الاتصال إما لفترة مخصصة من الوقت أو إلى الأبد. أتركه بشكل عام للأبد.

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تغيير أرقام الهاتف- تغيير أرقام الهاتف حيث يمكن بسهولة تغيير رقم الهاتف المرفق بالحساب دون أن فقد كل الدردشات السابقة عبر الضغط على الإعدادات ثم الضغط على رقم الهاتف المحمول حيث سيتم بشكل أساسي نقل جميع الرسائل إلى الرقم الجديد وإضافة الرقم الجديد تلقائيًا إلى جميع جهات اتصال Telegram الحالية، ومنع جهات الاتصال المحظورة ثم إعادة مشاركة الرقم الجديد مع الجميع ولتغيير الرقم يتم النقر فوق "تغيير الرقم"، وإدخال الرقم الجديد.- قفل الدردشات الخاصة رغم تركيز تليجرام على الخصوصية لكنها لا توفر تشفيرًا من النهاية إلى النهاية فقط على جانب الخادم ولكنها تتيح للمستخدمين أيضًا قفل الدردشات، ولقفل الدردشة، يتم الانتقال إلى الإعدادات والخصوصية والأمان ورمز المرور وتمكينه وبمجرد إنشاء رمز مرور وتمكينه، سيتم قفل الدردشات وإلغاء قفلها من خلال النقر على رمز القفل في أعلى يمين التطبيق.- استخدام حسابات متعددة على خدمة تيليجرام ولإضافة حساب جديد يتم النقر على السهم بجانب السهم والنقر على إضافة حساب وبعد الانتهاء من ذلك يتم إدخال الرقم الجديد ثم متابعة العملية على الشاشة وبمجرد إنشاء الحساب، يمكن التبديل بين الحسابات عن طريق النقر على السهم لأسفل واختيار الحساب المرغوب في اختياره.- مشاركة الموقع مباشرة مع جهات الاتصال من خلال فتح الدردشة والنقر على زر المرفق ثم الضغط على الموقع.حذف الرسائل من تليجرام- حذف الرسائل المرسلة للجميع، من خلال النقر مع الاستمرار على إحدى الرسائل لتحديدها والنقر على أيقونة سلة المهملات في أعلى اليمين وفي النافذة المنبثقة تحديد خيار حذف الرسائل للطرف المتلقي والضغط على الحذف.ونقدم لكم من خلال موقع (السلطة)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.