حلول طبيعية للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه جذابة

في ظل تغيرات الطقس قد يعاني البعض منا جفاف وتشقق في الشفاه وتكوين طبقة من الجلد الميت والتي قد تتسبب لنا في الشعوربالحرج، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية حلول للتخلص من الجلد الميت والحصول على الشفاه الجذابة بـ مكونات طبيعية، وفقًا لما أشارت إليها مروة ياسين خبيرة العناية بالشعر والبشرة.
البن وزيت الزيتون:
من المعروف أن القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في التقشير والتخلص من الجلد الميت، بلطف وبدون التسبب في حدوث التهاب للجلد، أيضًا يمتاز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد التي تساعد في الترطيب، لذا أخلطي مقدار ملعقة من البن، وملعقة من زيت الزيتون، ثم قومي بتدليك الشفاه واتركي الخليط لمدة 5 دقائق، ثم قومي بشطفها بماء فاتر.
العسل والسكر
السكروالعسل من المقشرات الطبيعية التي لا غني عنها في فصل الشتاء، فالعسل يعمل على ترطيب الشفاه ويساعد في الحصول على شفاه رطبة خالية من الجفاف، والسكر أيضا يعمل على إزالة الجلد الميت، ولكن يفضل ان يكون سكر ناعم حفاظا على الشفاه من الإصابات، لذا ضيفي ملعقة من العسل، وملعقة من السكرالناعم، أخلطي جميع المكونات ، ثم قومي بوضعها على الشفاه وانتظري لدقيقة ثم أشطفي بالماء الفاتر
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