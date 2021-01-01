حلول طبيعية للتخلص من الجلد الميت والحصول على شفاه جذابة



تقشير الشفايف تقشير الشفايف

في ظل تغيرات الطقس قد يعاني البعض منا جفاف وتشقق في الشفاه وتكوين طبقة من الجلد الميت والتي قد تتسبب لنا في الشعوربالحرج، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية حلول للتخلص من الجلد الميت والحصول على الشفاه الجذابة بـ مكونات طبيعية، وفقًا لما أشارت إليها مروة ياسين خبيرة العناية بالشعر والبشرة.



البن وزيت الزيتون:

من المعروف أن القهوة من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في التقشير والتخلص من الجلد الميت، بلطف وبدون التسبب في حدوث التهاب للجلد، أيضًا يمتاز زيت الزيتون بالعديد من الفوائد التي تساعد في الترطيب، لذا أخلطي مقدار ملعقة من البن، وملعقة من زيت الزيتون، ثم قومي بتدليك الشفاه واتركي الخليط لمدة 5 دقائق، ثم قومي بشطفها بماء فاتر.



العسل والسكر

السكروالعسل من المقشرات الطبيعية التي لا غني عنها في فصل الشتاء، فالعسل يعمل على ترطيب الشفاه ويساعد في الحصول على شفاه رطبة خالية من الجفاف، والسكر أيضا يعمل على إزالة الجلد الميت، ولكن يفضل ان يكون سكر ناعم حفاظا على الشفاه من الإصابات، لذا ضيفي ملعقة من العسل، وملعقة من السكرالناعم، أخلطي جميع المكونات ، ثم قومي بوضعها على الشفاه وانتظري لدقيقة ثم أشطفي بالماء الفاتر

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زيت جوز الهند والكاكاو:يعرف زيت جوز الهند بأنه متعدد الفوائد ويعمل على الترطيب القوي ويساعد في التخلص من أي قشور أو جلد ميت، وأيضًا الكاكاو من المكونات التي تشبه القهوة والتي يمكن أن تساعد في تقشير الشفاه بشكل آمن، لذا أخلطي ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من الكاكاو الخام واخلطهم بطريقة جيدة حتي تحصلين على شفاه خالية من العيوب.الليمون والسكر والعسل:يعرف الليمون بفوائد الكثيرة للبشرة فهو من أقوي المكونات التي تساعد في التخلص من البقع، أيضًا السكروالعسل مكونات طبيعية تمتلك القدرةعلى التخلص من الجلد الميت والبقع، لذا أخلطي جميع المكونات، وضعيها على الشفاه لمدة 7دقائق، ثم قومي بشطفها.