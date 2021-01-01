4 مؤشرات تدل على حاجتك لزيارة طبيب نفسي..مافيهاش كسوف..

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التوعية بمشاكل الصحة العقلية ورفع الوصمة عن العلاج النفسي تشغل العالم كله في السنوات الأخيرة، خاصة أن كثيرا من الأشخاص قد يتعرضون للضغوط النفسية الشديدة، نتيجة لضغوط العمل أو الأحداث التي يمر بها بعض الأشخاص دون القدرة على فعل شيء حيالها، وقد تؤثر بالتالى على تصرفات مع من حوله بالسالب.



ولهذا يوجد بعض التصرفات والأفعال التي قد يقوم بها الشخص دون أن يدرى، وتظهر حاجته لزيارة الطبيب النفسى، وفقاً لموقع"beaumontpsychiatric":





أفكار خارج السيطرة

قد يحتاج الشخص لزيارة الطبيب النفسى، إذا كان لديه أفكار وسلوكيات خارج السيطرة، وهذه السلوكيات تؤثر على علاقته بعمله أو بعلاقاته، أو شعوره بالرفاهية، لا يجب على الشخص أن يتردد أو يشعر بالضيق إذا شعر بالحاجة للمساعدة .

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المكافحة للتعامل مع تحديات الحياة المؤلمةقد يشعر الشخص في بعض الأوقات ببعض الضيق والحزن، من مرض ما أصابه، أو فقدان شخص عزيز لديه مما سبب له صدمة، أو الانفصال عن شريكه، أو مشاكل عمل تضغط على أعصابه، مما تؤثر على المحيطين به، ولهذا يجب الأخذ في الاعتبار تلك الأحداث .مليئ بالعواطف الكثيرة المتناقضةكثير من الأشخاص يمر خلال يومه بالكثير من الخيارات التي يجب عليه أن يختار القرار الصحيح بشأنها، ويكون ذلك الشخص بداخله عواطف كثيرة متضاربة وخيارات ولا يستطيع أخذ قرار، ويشعر أنه في دائرة لا نهاية لها، مما يفقده القدرة على الاختيار، هنا عليه أن يذهب لزيارة طبيب نفسي.تشعر أن الحياة لا تستحق العيش فيهامن أخطر مؤشرات الحاجة إلى الطبيب النفسي أن يشعر الشخص باليأس الشديد، وعدم الرغبة في العيش ويفكر بالموت دائماً، ويشعر أنه لا يوجد لديه حافز لتكملة حياته، ولا يكون مستعد لاتخاذ أي قرار سواء في العمل أو في حياته، ولهذا يجب أن يذهب لطلب المساعدة .