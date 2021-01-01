علامات مبكرة تنذر بخطر الإصابة بـ«سرطان المعدة»..أبرزها عسر الهضم..

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سرطان المعدة، هو نوع من السرطان يتطور في بطانة المعدة، في حين أنه شكل نادر نسبيًا من السرطان، إلا أنه لا يزال من المهم أن تكون على دراية بأعراضه وعوامل الخطر، ويعتبر عسر الهضم المستمر والتهاب المعدة من الأعراض التي قد تشير إلى وجود سرطان المعدة.



عسر الهضم، هو حالة شائعة تتميز بعدم الراحة أو الألم في الجزء العلوي من البطن والانتفاخ والغثيان. من ناحية أخرى، فإن التهاب المعدة هو حالة تنطوي على التهاب بطانة المعدة، مما يؤدي إلى أعراض مثل آلام البطن والانتفاخ وحرقة المعدة، وذلك حسب ما ذكره موقع "news18".



وقال الدكتور جانيش شينوي، استشاري الجهاز الهضمي وجراحة السمنة: "عسر الهضم يمكن أن يكون علامة مبكرة على سرطان المعدة، وعادة ما يرتبط هذا بقلة الشهية وفقدان الوزن".

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في حين أن هذه الأعراض غالبًا ما تكون ناتجة عن حالات أقل خطورة، فمن المهم مراجعة الطبيب إذا استمرت لفترة طويلة أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل فقدان الوزن والتعب وفقر الدم.وأكد الدكتور سانديب ناياك، جراح الأورام: "يمكن أن يكون عسر الهضم والتهاب المعدة المستمران من العلامات المبكرة لسرطان المعدة، وتتشابه أعراض سرطان المعدة مع أعراض عسر الهضم الذي يمكن أن يكون انتفاخًا في المعدة بعد تناول الطعام، وقلة الجوع، وألم خفيف في الجزء العلوي من البطن، وقيء، وما إلى ذلك".أضاف أن الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان المعدة مبكرًا، عندما يصاب شخص فوق سن 45 عامًا بمثل هذه الأعراض التي استمرت لأكثر من 3 أسابيع حتى بعد تلقي العلاج المنتظم ، فإننا نوصي بإجراء اختبار التنظير الداخلي. كلما تقدمت في العمر، زادت مخاطر الإصابة بسرطان المعدة.وأشار إلى أن هناك بكتيريا يمكنها أن تصيب المعدة وتسبب سرطان المعدة، وهذه العدوى شائعة بين الناس، وتنتشر البكتيريا عن طريق الطعام غير الصحي، وتسبب هذه العدوى أيضًا أعراض عسر الهضم والتهاب المعدة ويمكن تشخيصها عن طريق اختبارات التنظير.وتابع: "في كثير من الأحيان يتجاهل المرضى والأطباء عسر الهضم المستمر. في بلدان مثل اليابان، يقومون بإجراء التنظير الداخلي على أساس سنوي وفي وقت مبكر بما يكفي لتشخيص السرطان مبكرًا وعلاجه".