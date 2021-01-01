أمير مرتضى : هذا مصير صفقات الزمالك الجديدة

أوضح امير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أنه يطمئن جمهور الزمالك مؤكدا أن أحمد بلحج وناصر المنسي موقفهما على السيستم في اتحاد الكرة طبيعي وأنهما تحت المراجعة والأمر يختلف بالنسبة لشبانة والذي هو موجود في الأساس على قائمة الزمالك وأن اللاعبين تم تسجيلهم في التوقيت المناسب مؤكدا أن هناك 36 لاعبا مقيدا واثنين لاعبين معلقين ويتم مراجعة أمورهم طبقا للضرائب وطبقا لكل الأمور الخاصة في مراجعة العقود.
تصريحات أمير مرتضى منصور
واستشهد أمير مرتضى منصور بنفس موقف عمرو السيسي ومصطفى شلبي في فترة الانتقالات السابقة والذي تم قيدهم في آخر دقيقة وأن الأمر تم بشكل طبيعي ولم تحدث مثل هذه الأزمات، كما استشهد أمير مرتضى بحالة حسام باولو لاعب الزمالك السابق الذي تم قيد يوم 29/1/2017 وتم قيد اللاعب في تاريخ قيده 3 فبراير أي بعد انتهاء القيد وهو أمر طبيعي حيث يتم تعليق العقود لحين مراجعتها.
وواصل المشرف العام على الكرة حديثه مؤكدا أن المديونيات الموجودة على الزمالك موجودة على كل الأندية وهو أمر طبيعي في ظل ما حدث في السنوات الأخيرة والأزمات السابقة وأزمات كورونا وغيرها والأزمات الدولارية، وأنه خاطب اتحاد الكرة جميع المسؤولين بخطابات تؤكد صحة موقف الزمالك.
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