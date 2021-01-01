أمير مرتضى : هذا مصير صفقات الزمالك الجديدة



أمير مرتضى أمير مرتضى

أوضح امير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أنه يطمئن جمهور الزمالك مؤكدا أن أحمد بلحج وناصر المنسي موقفهما على السيستم في اتحاد الكرة طبيعي وأنهما تحت المراجعة والأمر يختلف بالنسبة لشبانة والذي هو موجود في الأساس على قائمة الزمالك وأن اللاعبين تم تسجيلهم في التوقيت المناسب مؤكدا أن هناك 36 لاعبا مقيدا واثنين لاعبين معلقين ويتم مراجعة أمورهم طبقا للضرائب وطبقا لكل الأمور الخاصة في مراجعة العقود.



تصريحات أمير مرتضى منصور

واستشهد أمير مرتضى منصور بنفس موقف عمرو السيسي ومصطفى شلبي في فترة الانتقالات السابقة والذي تم قيدهم في آخر دقيقة وأن الأمر تم بشكل طبيعي ولم تحدث مثل هذه الأزمات، كما استشهد أمير مرتضى بحالة حسام باولو لاعب الزمالك السابق الذي تم قيد يوم 29/1/2017 وتم قيد اللاعب في تاريخ قيده 3 فبراير أي بعد انتهاء القيد وهو أمر طبيعي حيث يتم تعليق العقود لحين مراجعتها.



وواصل المشرف العام على الكرة حديثه مؤكدا أن المديونيات الموجودة على الزمالك موجودة على كل الأندية وهو أمر طبيعي في ظل ما حدث في السنوات الأخيرة والأزمات السابقة وأزمات كورونا وغيرها والأزمات الدولارية، وأنه خاطب اتحاد الكرة جميع المسؤولين بخطابات تؤكد صحة موقف الزمالك.

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وأكد أمير مرتضى منصور أنه إحقاقا للحق فمن حق اتحاد الكرة تعليق موقف اللاعبين كما يحدث الآن لحين دفع المطالبات المالية والمديونيات الموجودة على الزمالك فكثيرا ما تم تسجيل اللاعب قبل انتهاء الموعد فهو أمر طبيعي ولكن من حقهم تعليق القيد وعدم إصدار الكارنيهات إلى بعد الحصول على أموالهم.وأضاف أمير مرتضى منصور أن المسؤولين في اتحاد الكرة به أشخاص عاقلون ويعرفون أن ما يحدث أمر غير طبيعي وأن هناك بعض الأشخاص تدفعهم للدخول في أزمة مع الزمالك وأن قيد لاعبي الزمالك مخالف وهو أمر غير طبيعي فلاعبو الزمالك مقيدون بشكل طبيعي ولكن يتبقى إصدار الكارنيهات، مؤكدا أن علاقة رئيس اتحاد الكرة بمستشار منصور علاقة جيدة وكانت أكثر من رائعة حتى قبل أسبوعين ولكن في نهاية الأمر لا يجب أن تكون هناك تصفية حسابات على حساب الزمالك.