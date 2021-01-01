تفاصيل .. أغلاق مطعم شاهير بسبب مخالفات صحية



أغلاق مطعم أغلاق مطعم

قال صاحب مطعم زاكس، أشهر مطعم فراخ فرايد تشيكن في حلوان والمتهم بتعريض حياة المواطنين للخطر بسبب عدم التزامه بالقواعد الصحية ووجود مخالفات، بعد خبر إلقاء القبض على مدير المطعم، أن الفيديو قديم من 4 سنوات مضت.



وأضاف صاحب مطعم زاكس لـ القاهرة 24، أنه منذ 4 سنوات مضت كان هناك عامل يعمل معهم داخل فرع حلوان والتقط هذا الفيديو المتداول من داخل مطبخ إعداد الوجبات، وعندما ترك العمل، حاول ابتزازه وطلب منه مبلغ مالي حتى لا ينشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد صاحب مطعم زاكس، أنه عندما رفض إعطاءه مبلغ مالي هدده، ثم نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد تداول مقطع الفيديو، توجه رجال الأمن إلى محل الواقعة وطلبوا التأكد من سلامة اللحوم الموجود واصطحاب مدير الفرع إلى قسم شرطة حلوان، وتم حجزه وبعرضه على جهات التحقيق أمرت بإخلاء سبيله.

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البداية كانت بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر خلاله بعض المخالفات بأحد المطاعم بالقاهرة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.وكشف مقطع الفيديو المتداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدم التزام العاملين بأحد المطاعم بمنطقة حلوان بالقاهرة بقواعد الوقاية الصحية، ووجود بعض المخالفات أثناء إعداد الوجبات داخل المطعم مما يعرض صحة المواطنين للخطر.وفحصت الأجهزة الأمنية الفيديو باستخدام التقنيات الفنية الحديثة وتم تحديد المطعم المشار إليه، وباستهدافه تنسيقا مع الجهات المعنية تم ضبط مدير المطعم مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته اعترف بإدارته المطعم بدون ترخيص، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.