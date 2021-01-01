حالة الطقس السبت 4 فبراير 2023



حالة الطقس حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس التي تشهدها البلاد السبت الموافق 4 فبراير 2023، حيث تشهد بعض المناطق تساقط ثلوج وصقيع، بينما يسود الطقس البارد أغلب أنحاء البلاد.



حالة الطقس غدًا السبت

قالت هيئة الأرصاد في بيان لها، إن البلاد تشهد حالة من الطقس البارد غدًا في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية



وأضافت الأرصاد أن الطقس سيكون مائلا للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بارد ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

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وأردفت هيئة الأرصاد الجوية، بأن الصقيع يتكون على المزروعات في وسط سيناء وجنوب البلاد، ويكون هناك فرص تساقط الثلوج على جبلي موسى وسانت كاترين.أمطار ونشاط رياحوأوضحت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، تشهد غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تمتد بين 40: 50%، كما تنشط الرياح على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.حالة الملاحة غدًا السبتاشارت هيئة الارصاد إلى أن البحر المتوسط يشهد أمواج خفيفة إلى معتدلة بارتفاع أماج يمتد بين 1:2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية، بينما البحر الأحمر يشهد أمواج معتدلة، وارتفاع أمواج تمتد بين 1.5: 2 متر، واتجاه رياح شمالية غربية.درجات الحرارة المتوقعة غدًا على بعض المناطقالقاهرة: 19العاصمة الإدارية: 19الإسكندرية: 18العلمين الجديدة: 18مطروح: 17السلوم: 16الغردقة: 20كفر الشيخ: 18المنصورة: 18السويس: 19