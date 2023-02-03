فيديو .. موعد مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي والقنوات الناقلة



الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي

عُقد الاجتماع الفني لـ مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي عصر اليوم الجمعة 3-2-2023، في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفدي الناديين.



حضر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة في المغرب، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسؤول التسويق، وماهر عبد العزيز إداري الفريق ممثلين للنادي الأهلي.



وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وكافة التفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب.

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