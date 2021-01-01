صحيفة بريطانية : مقتل أمريكي في غارات روسية على أوكرانيا



مقتل أمريكي في غارات روسية مقتل أمريكي في غارات روسية

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن مقتل مسعف أمريكي في غارات روسية، وذلك أثناء عمله على الجبهات في أوكرانيا.



مقتل مسعف أمريكي في هجمات روسية

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، أن عائلة المسعف الأمريكي، الذي يدعى بيت ريد، ويبلغ من العمر 34 عاما، أكدت مقتله في قصف روسي أصاب عدة سيارات تقل متطوعين كانوا يقدمون المساعدة في باخموت ، وهي مدينة في شرق أوكرانيا.





قد يعجبك أيضا...

وانضم ريد إلى Global Outreach Doctors في يناير بصفته المدير الإقليمي لمنظمة العمل التطوعية الإنسانية غير الربحية في أوكرانيا، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة GoDoc ، أندرو لوستيج.كان ريد، جنديًا سابقًا في سلاح مشاة البحرية الأمريكية خدم جولتين في هلمند، أفغانستان. بعد ترك الخدمة، عمل ريد كمدرب تزلج في وايومنج.معارك مدينة باخموت الأوكرانيةثم عمل مع منظمة الاستجابة للكوارث Team Rubicon بعد أن ضرب إعصار ساندي ولايته الأصلية في عام 2012.وفي أواخر عام 2015، خلال ذروة "الحرب على الإرهاب" العالمية ضد تنظيم الدولة الإسلامية (IS) ، بدأ ريد عمليات التدريب الطبي في شمال العراق.وقاد الفرق الطبية مع قوات البشمركة الكردية، وكذلك العمل جنبًا إلى جنب مع القوات الخاصة العراقية خلال معركة الموصل التي سعت إلى استعادة المدينة العراقية من داعش.وقتل بيت ريد، في قصف في باخموت بأوكرانيا أثناء محاولته إجلاء المدنيين.وشهدت مدينة باخموت الأوكرانية معارك شرسة، حيث ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن المعركة حول باخموت بشرق البلاد شهدت قتالًا مستعرًا بين الجانبين، حيث صعدت موسكو من وتيرة هجومها، أمس السبت، للسيطرة على المدينة الاستراتيجية.مدينة باخموت في شرق أوكرانياوقالت الصحيفة، وفقًا لمصادر ميدانية، إن القوات الروسية صعّدت ضرباتها على بلدة بالقرب من باخموت، في سعيها لقطع طرق الإمداد الأوكرانية وتطويق المدينة، بينما حذر مسؤولون أوكرانيون من هجوم روسي جديد كبير في الأسابيع المقبلة.وأبلغ جنود أوكرانيون الصحيفة الأمريكية، أن الروس كانوا يضغطون للسيطرة على بلدتي إيفانيفسكي وتشاسيف يار في محاولة لمحاصرة باخموت.وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، إن الهجمات الروسية باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة قتلت شخصين وجرحت خمسة، مع إصابة مدرسة ومجمع سكني ومنازل خاصة.وتأتي الهجمات في وقت تسعى فيه روسيا لإخراج القوات الأوكرانية من باخموت بعد أشهُر من المعارك الطاحنة ومنعها من إدخال تعزيزات إلى المدينة التي تعد حاليًا الهدف الرئيس للحملة الروسية بعد أكثر من 11 شهرًا من الحرب.ونقلت الصحيفة عن مسؤولين غربيين وأوكرانيين قولهم إن روسيا "تضع اللمسات الأخيرة لشن هجوم كبير جديد في الربيع"، موضحين أن الجهود الجديدة ستتركز بشكل أكبر على لوجانسك ودونيتسك اللتين تشكلان منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، التي تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ بداية الحرب بإخضاعها بالكامل للسيطرة الروسية.