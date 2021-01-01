بالدقهلية .. مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة



المتهم المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد مكان اختباء عدد 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بقرية الفرماوي بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية، كوّنوا تشكيلًا عصابيًّا تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذهم مقرهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرع (3) وإصابة (6) وضبط آخر وعُثر بحوزتهم على 9 بنادق آلية - عدد 17 خزينة – عدد من الطلقات - طبنجة - 2 دراجة نارية – مركبة "توك توك"- كمية من مخدر البانجو وزنت 60 كيلو جرام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.