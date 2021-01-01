تعلمي تنسيق اللون الأسود في إطلالتك الشتوية



تنسيق اللون الأسود في إطلالتك الشتوية تنسيق اللون الأسود في إطلالتك الشتوية

يعتبر اللون الأسود من الألوان التي تتربع على عرش الألوان، وهو لون يعطي فخامة عند ارتدائه، ويمكن لهذا اللون ان يتناسق مع جميع الألوان، وفي هذا المقال سنوضح كيفية تنسيق اللون الأسود مع باقى الألوان.



كيفية تنسيق اللون الأسود في ملابس الشتاء





وقالت خبيرة الموضة ساره الشامي، أن اللون الأسود من الألوان الأساسية التى لا تخلو خزانة فتاة منه.

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وتابعت الشامي في تصربح خاص لموقع “صدى البلد ”، أنه تلجأ الفتيات إلى ارتداء اللون الأسود ، لكونه من الألوان الأساسية التى تمنح مرتديتها إطلالة جذابة.وأوضحت الشامي، انه من الممكن إختيار إطلالات باللون الأسود لكونها تناسب العمل من خلال اختيار بليزر أنيق باللون الأسود وتوب أو بلوفر من نفس اللون بالإضافة إلى بنطلون أسود من الجينز أو الجلد.وأكدت الشامي، أنه يسهل تنسيق اللون الأسود مع جميع الألوان لذلك تستعين به الفتيات لظهورهن فى صورة أكثر تألقا.وأشارت الشامي، إلى انه بالنسبة للمناسبات تنسيق اللون الأسود يمكن اختيار الجمبسوت الجينز السوداء فى الإطلالات النهارية الكاجوال، وتنسيقها مع بليزر وجينز وكعب عالى فى الخروجات المسائية.وأضافت الشامي، أنه يمكن الحصول على إطلالة رياضية مريحة، عن طريق ارتداء السويت شيرت الأسود مع شورت أو بنطلون رياضى بنفس اللون.