أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس

تعد البقع الصعبة على الملابس من أصعب الأشياء التى تواجه ربة المنزل خاصة عندما تكون من دهون ومواد يصعب إزالتها وتنظيفها.
وقد تضطر الكثير من السيدات إلى إلقاء الملابس فى سلة المهملات بسبب فسادها وبقاء البقع الصعبة عليها مما يجعلهم غير قادرين على ارتدائها بسبب مظهرها القبيح، كما أن بعض النساء تجد الأقمشة كلها تعرضت للتلف بسبب محاولات غسل البقع الصعبة بشكل متكرر.
وعرض منتدى الغسل الألماني طريقة سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصعبة من الأقمشة الملونة وهى ماء ساخن ومنظف سائل مخصص للملابس الملونة أو الحساسة.
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