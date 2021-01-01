أسهل طريقة لإزالة البقع من الملابس



لإزالة البقع من الملابس لإزالة البقع من الملابس

تعد البقع الصعبة على الملابس من أصعب الأشياء التى تواجه ربة المنزل خاصة عندما تكون من دهون ومواد يصعب إزالتها وتنظيفها.



وقد تضطر الكثير من السيدات إلى إلقاء الملابس فى سلة المهملات بسبب فسادها وبقاء البقع الصعبة عليها مما يجعلهم غير قادرين على ارتدائها بسبب مظهرها القبيح، كما أن بعض النساء تجد الأقمشة كلها تعرضت للتلف بسبب محاولات غسل البقع الصعبة بشكل متكرر.



وعرض منتدى الغسل الألماني طريقة سهلة وبسيطة لإزالة البقع الصعبة من الأقمشة الملونة وهى ماء ساخن ومنظف سائل مخصص للملابس الملونة أو الحساسة.

قد يعجبك أيضا...

أما إزالة البقع الصعبة من الملابس المصنوعة من الصوف أو الحرير فلابد من استعمال المنظفات المخصصة لإزالتها منها وينبغي استعمال الماء البارد مع البقع الناتجة عن صفار البيض والحليب والآيس كريم.هذه الأطعمة تحتوي على بروتين يتخثر في درجة حرارة مرتفعة ويجب استعمال منظف مخصص للصوف أو الملابس الحساسة وإذا كانت البقعة تتكون من عدة مواد مثل القهوة بالحليب فيجب دائما استخدام الماء البارد فقط ثم غسل منطقة البقعة بالماء الفاتر والصابون، وبعد ذلك ينبغي تنظيف الملابس والمفروشات كالمعتاد في الغسالة الأوتوماتيكية للقضاء على البقع.