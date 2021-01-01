تفاصيل احتجاجات طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة | شاهد

نظم عدد من الطلاب وقفات احتجاجية داخل حرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تقع في منطقة التجمع الخامس، بعد ارتفاع مصروفات الجامعة لأكثر من الضعف مقارنة بالعام الماضي.
وانتشر مقطع فيديو يظهر فيه عدد من الطلبة والطالبات يرددون عبارات تؤكد استياءهم من زيادة المصروفات، وعبارات أخرى تطالب بـ “عدم تسليع التعليم” بينما كان يهتف أحد الشباب “ياللي ساكت ساكت ليه ابوك حرامي ولا ايه”.
https://vm.tiktok.com/ZMYYr9eaf/
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