ميتيلاند يكشف ليلا كورة كواليس ضم إمام عاشور



إمام عاشور إمام عاشور

انتقل إمام عاشور لاعب وسط فريق الزمالك، إلى صفوف ميتيلاند الدنماركي، في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.



النادي الدنماركي أعلن قبل ساعات من نهاية سوق الانتقالات بضم صاحب الـ24 عامًا في صفقة قدرت بما يقرب من 3 ملايين دولار.



وعن هذا أوضح مادس هفييد المتحدث الرسمي للنادي الدنماركي، حقيقة وضع نادي الزمالك بند يتيح للنادي المصري الحصول على نسبة إذا تم بيع إمام عاشور.وقال المتحدث الرسمي للنادي الدنماركي

قد يعجبك أيضا...

في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة" مساء اليوم الجمعة :"غير صحيح، العقد ليس به أي نسبة يتيح لنادي الزمالك الحصول عليها في المستقبل".ووقع إمام عاشور على عقد يربطه بالنادي الدنماركي حتى صيف 2027، حيث تمسك اللاعب برغبة الاحتراف الأوروبي واصفًا العرض بأنها فرصة لن تتكرر خلال ظهوره على شاشة نادي الزمالك.نقطة أخرى حاول من خلالها "يلا كورة"، أسباب جعلت نادي ميتيلاند التفكير في ضم إمام عاشور، وهنا أوضح كريستيان باك نيلسن المدير الرياضي للنادي الدنماركي كواليس التفكير في ضم اللاعب.وأوضح كريستيان نقطة أولى في ضم إمام عاشور، قائلاً :"كنّا نبحث عن لاعب خط وسط يتناسب مع خصائص الفريق".وتابع :"كنّا نريد لاعب وسط قوي وديناميكي يناسب أسلوبنا، ولذلك رأينا أسلوب وصفات إمام عاشور يناسبنا جيدًا".وعن فترة متابعة إمام عاشور، رد :"فريق العمل في النادي أجرى العديد من المحادثات حول ملف التعاقد مع لاعب خط وسط، والاختيار جاء على إمام عاشور، وتابعناه في عدة مباريات قبل اتخاذنا القرار".وتحدث المدير الرياضي لميتيلاند عن مزايا إمام عاشور رغم عمره، قائلاً :"إمام عاشور يتمتع بخبرة كبيرة على الرغم من صغر سنه".وواصل :"إمام عاشور فاز بالعديد من الألقاب خاصة أنه لعب لأحد أكبر الأندية الأفريقية".واستطاع إمام عاشور أن يفوز بعدد من الألقاب منذ انتقاله لصفوف الزمالك في صيف 2019، حيث توّج بلقب الدوري مرتين في آخر موسمين بجانب الفوز بكأس مصر مرتين أيضًا.واستمر صاحب الـ40 عامًا، حديثه عن مزايا عاشور خاصة في الناحية الدولية، قائلاً :"إمام عاشور يعتبر جزء أساسي في منتخب مصر، فقبل عام كان مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا".وتواجد إمام عاشور مع الفئات المختلفة لمنتخب مصر بداية منتخب مصر الأوليمبي ثم منتخب تحت 23 عامًا، ثم منتخب مصر الأول.وعن رأيه في اندماج اللاعب مع النادي، أوضح كريستيان :"من المهم جدًا مساعدة إمام ومساعدته لنا أيضًا، اللاعب الآن في تغيير ثقافته وأيضًا التكيف على ثقافة النادي، ونحن أيضًا نسير معه بسلاسة قدر الإمكان، نحن ندرك جيدًا أن التكيف والاندماج يستغرق بعض الوقت".وأكمل :"إمام لديه القدرة أن يكون توقيعًا مثيرًا للاهتمام في ميتيلاند، نريد أن نمنحه بداية جيدة في أوروبا، وأيضًا أن يحدث الفارق خلال هذا الموسم".وأنهى المدير الرياضي لميتيلاند حول موعد انضمام إمام عاشور في تدريبات الفريق، كاشفًا أن الدولي المصري سينضم لمعسكر الفريق في البرتغال الأسبوع المقبل.وكان نادي ميتيلاند أعلن اليوم الجمعة، انضمام اللاعب في قائمة الفريق بمسابقة الدوري الأوروبي "يوربا ليج".ويستعد نادي ميتيلاند لمواجهة سبورتنج لشبونة في إطار منافسات دور الـ32، حيث ستقام المباراة الأولى في البرتغال 16 فبراير الجاري، قبل أن تقام مباراة العودة في الدنمارك يوم 23 من نفس الشهر.وعلى مستوى بطولة الدوري الدنماركي يحتل فريق ميتيلاند المركز السابع برصيد 23 نقطة بفارق 12 نقطة عن نورشيلاند متصدر المسابقة.