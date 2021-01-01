من الأكلات الشهية lطريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة



سلطة الرنجة بالطحينة سلطة الرنجة بالطحينة

تعد سلطة الرنجة من الأكلات الشهية والمغذية التى تناسب طقوس يوم الجمعة والإجازات حيث يتجمع جميع أفراد الأسرة دون تقيد بمهام أو أعمال معينة.



ويمكن عمل سلطة الرنجة بوصفات كثيرة جدا لاحصر لها مثل بالمكرونة وبالبطاطس وبالمايونيز وبالبنجر وغير الكثير ولكن تظل سلطة الطحينة تحتل المقام الأول فى الشعبية بفضل مذاقها المميز.



نعرض لكم طريقة عمل سلطة الرنجة بالطحينة بخطوات سهلة ومميزة من خلال وصفة الشيف نجلاء الشرشابي صاحبة برنامج على قد الإيد

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مقادير سلطة الرنجةرنجةزيتملحكمون ناعمطحينةخلعصير ليمونبصل أخضر أو أحمر “حسب الرغبة”طريقة عمل سلطة الرنجة- اخلى الرنجة من الشوك والجلد ونظفيها جيدا وقطعيها أجزاء صغيرة ثم ضعيها جانباضعي الطحينة والخل وعصير الليمون والزيت الماء والكمون وقطع البصل الأخضر أو الأحمر ورشة ملح “حسب الرغبة” وقلبي جيد ثم توضع على الرنجة وتقلب جيدا وتقدم.