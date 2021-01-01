مؤشر لإصابتك بارتفاع الكوليسترول .. علامة في العين والركبة

قد يشير شكل "نصف القمر" الذي يظهر في العينين إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إذا لم يتم علاجه ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى حالات طارئة تهدد الحياة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
علامات تحذيرية
يُعرف أيضًا باسم فرط كوليسترول الدم ، وهو المصطلح المستخدم لوصف وجود الكثير من مادة دهنية تسمى الكوليسترول في الدم والذي يمكن أن يسبب انسدادًا خطيرًا بمرور الوقت لذلك ، قد يكون اكتشاف أي علامات تحذيرية وإجراء التغييرات اللازمة في نمط الحياة أمرًا حيويًا.
وفقا لموقع .express.co لن يعرف الكثير من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول في الواقع أنهم مصابون بهذه الحالة حتى يتم اختبارهم أو يواجهون مشكلة صحية ذات صلة.
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