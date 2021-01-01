تفاصيل المران الأخير للأهلي قبل مواجهة سياتل الأمريكي

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الأخير للأهلي


أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

بدأ المران الجماعي بقراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني واللاعبين في حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة 10 دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي ، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي الذي استمر لمدة 45 دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران الجماعي للأهلي التدريب على ركلات الترجيح.
وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادًا لمواجهة سياتل الأمريكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

المصدر: elbalad

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