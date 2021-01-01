مفاجآت عن قناة AEA وترددها الجديد .. تذيع كأس العالم للأندية مجانًا

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أثارت قناة Aea الجدل مؤخرا عقب إذاعتها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية 2022، وسط اتهامات لمالكها بسرقة البث.. فما القصة؟



وانتهت مباراة الأهلي ونظيره النيوزيلندي أوكلاند سيتي، التي انطلقت مساء أول أمس الأربعاء، على ملعب طنجة بالمغرب، بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.



افتتح ثلاثية الأهلي حسين الشحات في نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف محمد شريف النتيجة في الشوط الثاني، فيما اختتم بيرسي تاو، ثلاثية الأهلي في الدقيقة 85 من انفراد تام بعد تمريرة بالكعب من كهربا.

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بهذه النتيجة، تخطى المارد الأحمر الدور التمهيدي للبطولة ووضع قدما في الدور المقبل، حيث من المقرر أن يواجه فريق سياتل الأمريكي، يوم السبت 4 فبراير المقبل، بالدور الأول من كأس العالم للأندية 2022.مفاجآت قناة Aea العراقيةحسم أمير الموسوي مالك قناة Aea العراقية، الجدل المثار حول سرقته البث والقبض عليه، قائلا إنه لم يقم بسرقة حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمغرب والتى بدأت بنقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتى وانتهت بفوز بطل أفريقيا بثلاثية نظيفة.وأضاف الموسوي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "واجهنا ضغوط كبيرة منذ إعلاننا بث مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، من الصباح وإلى انتهاء المباراة.. البعض يتهمنا بالسرقة وهذا غير صحيح كرة القدم هي ابتسامة الفقراء فلا داعي للاحتكار".واختتم مالك قناة Aea، تصريحاته، قائلا: "أعدكم لن نتوقف عن بث المباريات مجاني وأنتظروا مفاجآت عديده خلال كبري البطولات المقبلة".تردد قناة Aea العراقيةوسبق وأعلنت قناة Aea العراقية، نقل منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022 والتي تستضيفها المغرب حتى 11 فبراير الجاري، حيث نجحت القناة في نقل مباراة الأهلى مع أوكلاند سيتي التي أقيمت أول أمس الأربعاء، وانتهت بفوز الأهلى بثلاثية نظيفة.ويبحث عشاق وجماهير النادي الأهلى عن تردد القنوات المجانية الناقلة لمباريات الأهلى في البطولة، وعلى رأسها قناة Aea العراقية بعد إذاعتها المباراة الأولى.وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة، وجاء ترددها كالآتي:تردد قناة Aea هو: 11636.الاستقطاب: أفقي.معدل الترميز: 27500.معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.