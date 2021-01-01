وزارة الصحة : تنصح المواطنين بعدم تخزين المضاد الحيوي



المضاد الحيوي المضاد الحيوي

حذرت الإعلامية لميس سلامة، من فكرة تخزين الأدوية واستعمالها دون استشارة طبيب، متابعة: وزارة الصحة أكدت في بيان لها خطورة تخزين المضاد الحيوي.



وأضافت "لميس سلامة" خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وزارة الصحة شددت على أهمية استشارة الطبيب قبل تناول المضاد الحيوي، متابعة: لا يجب الاستمرار في تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الحالة واختفاء الأعراض.



وأكملت: الاستراتيجية الوطنية لترشيد استهلاك واستخدام المضاد الحيوي، تعمل على تدريب خريجي صيدلة على آليات وطرق تناول المضادات الحيوية.

