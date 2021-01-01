بعد زلزال الغردقة .. حقيقة وجود أضرار وخسائر بشرية



زلزال الغردقة زلزال الغردقة

أكد مسؤولو مركز عمليات البحر الأحمر عدم تلقيهم أي بلاغات بشأن وقوع أضرار في المنشآت أو خسائر بشرية بعد تعرض منطقة الغردقة لهزة أرضية في الساعات الأولي صباح اليوم الجمعة.







هزة أرضية علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة



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وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قد أعلن عن رصد محطات الشبكة القومية لـ الزلازل، اليوم الجمعة، هزة أرضية علي بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة، بقوة: 4.23 درجة علي مقياس ريختر، على خط عرض: 27.50 شمالا، وخط الطول: 34.07 شرقا، والعمق: 8.00 كم.عمليات البحر الأحمر: لا أضرار في المنشآت أو خسائر بشريةفي سياق مختلف بدأت أجهزة البحر الأحمر، تفعيل قرار منع بيع وتداول الأكياس البلاستيكية واستبدالها بأكياس قابلة للتحلل من الورق والقماش، وذلك لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، وتفعيلا لقانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 والذى يتضمن المادة رقم 18 الخاصة بحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية.وتجري لجنة من الإدارة العامة لشؤون البيئة المرور على المحلات والمطاعم بالغردقة؛ للتأكيد والتنبيه على الحد من استخدام البلاستيك، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على المقدرات البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والتي تعد ركيزة أساسية لصناعة السياحة البيئية.كان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أصدر تعليماته إلى رؤساء المدن والمديريات ومختلف الأجهزة بضرورة منع انتشار ظاهرة استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية داخل مدن المحافظة، وتفعيل قرار منع تداول الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمحال التجارية وإعادة شن حملات ولجان مكثفة لتنفيذ القرار في جميع مدن المحافظة بصفة عامة، ومدن الغردقة وسفاجا ومرسى علم بصفة خاصة.وأشار حنفي إلى أن المخلفات من الأكياس البلاستيكية تمثل عبئا كبيرا على البيئة البرية والبحرية، وتعد خطرا على الكائنات البحرية والسلاحف.كانت محافظة البحر الأحمر، قررت تطبيق حظر استخدام الأكياس البلاستيك في صيف 2019 وفرض غرامات مالية للمخالفين لقرار المحافظ رقم 167 لسنة 2019 بشأن الحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام للحفاظ على البيئة البحرية والحد من التهديدات والأضرار التي تواجه الحياة البحرية.