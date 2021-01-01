فيديو .. تلاوة خاشعة ومؤثرة لآيات القرآن بصوت ساحر



القرآن القرآن



استضاف موقع صدى البلد الإخباري المنشدة والقارئة آية محمود حسن.



تلاوة خاشعة ومؤثرة لآيات القرآن

وقدمت آية محمود تلاوة خاشعة ومؤثرة لآيات من القرآن الكريم.



وقالت المنشدة والقارئة آية محمود خلال الندوة: "والداي لاحظا الموهبة وشجعاني على المشاركة في المسابقات وإذاعة المدرسة والاحتفاليات سواء بقراءة القرآن أو الانشاد الديني".

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وأضافت: قدوتي طبعا هم مشايخنا الكبار القدامى، في القرآن الشيخ محمود خليل الحصري والشيخ محمود صديق المنشاوي وفي الانشاد النقشبندي ونصر الدين طوبار وبحب اسمع لهم، ولأستمع لأناشيد دينية لأم كلثوم.نقابة للمبتهلين الإذاعيين وغير العاملين بالإذاعةكشف الشيخ منتصر الأكرت كبير مبتهلي الإذاعة والتليفزيون عن تأسيس نقابة للمبتهلين الإذاعيين وغير العاملين بالإذاعة تحت التأسيس، على أن تباشر عملها مطلع العام الجاري 2023، لافتا إلى أن النقابة سيرأسها الشيخ عبدالرحيم دويدار ومقرها مدينة إمبابة محافظة الجيزة.وقال الأكرت خلال لقاء خاص بموقع صدى البلد، إن المبتهلين الإذاعيين لم يكن لديهم نقابة خاصة وأن أغلبهم ينتمي للقراء ويحمل عضوية النقابة العامة لقراء مصر كمقرأين فقط، بينما لا ينتمي المبتهلين بصفة عامة لأي نقابة فغير المسموح لهم الانتماء لشعبة المداحين والمنشدين الملتحقين بنقابة المهن الموسيقية، لافتا إلى أن الابتهال والإنشاد الديني لا يعتبران شيء واحد خاصة وأن الابتهال يقوم على المبتهل فقط، بينما يكون الإنشاد الديني منشد وفرقة وآلات وينقسم إلى إنشاد فصيح لأشعار ابن الفارض وغيره وهو لون يقدم في صعيد مصر بصفة خاصة ويمثله الشيخ ياسين التهامي، أو قصصي كالذي اعتاد عليه أبناء الوجه البحري.وبين الأكرت أنه فى الأساس قارئ لآيات القرآن الكريم وبدأ تلاوته فى عمر 12 سنة وشهد رؤية فى منامه تحققت بعد ذلك وأصبح مداح لرسول الله، مشيرا إلى أنه فى عمر 17 سنة بدأ تعلم علم الابتهال الدينى وما جذبه لسماعها الشيخ النقشبندى وتعلم على أيادى كبار المبتهلين منهم الهلباوى وعمالقة الابتهال الدينى .وتابع أنه تعلق بفن الانشاد الدينى وتعلم فنونه وطرق إلقائه ودرس على إيدى الشيوخ الجليلة العظماء والتحق بمعهد الموسيقى العربية وكان أول مبتهل يعتمد فى الإذاعة المصرية وهو عمره 24 سنة .