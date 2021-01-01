واعظة بالأوقاف توضح .. هل يجوز فيها الجمع بين صلاتين



الجمع بين صلاتين الجمع بين صلاتين

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بالأوقاف، إن هناك رخصة علمها سيدنا النبى للصحابة، وهى الجمع بين الصلاتين دون قصر وذلك عند وجود أمر ضرورى.



الجمع بين الصلاتين

واستشهدت الواعظة بالأوقاف بحديث سيدنا بن عباس، إن سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، فى صحيح البخارى، جمع بين صلاتين وعند سئل عن هذا قال ابن عباس: "أراد الا يحرج أمته".



وتابعت أبو الخير، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية dmc، اليوم الخميس: "دى رخصة فلا تعارض بين العمل والعبادة، يعنى لو دكتورة بتعمل عملية وأخذت 4 ساعات يمكن تجمع دى رخصة لها، وده عمل صعب أنها تترك العمل وتصلى، لكن لا يجوز جمع الصلوات دون وجود ضرورة".

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وحذرت أبو الخير، من أن يتحول الجمع بين الصلاتين، إلى عادة، فهذا يخالف القرآن الكريم، فى أن الصلاة مؤقتة، وأحب الأعمال إلى الله هى الصلاة فى وقتها.معجزة القرآن فى اختيار من نزل عليهقال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الشيخ محمد متولي الشعراوي، فى كتابه "تفسير وخواطر"، فى صفحة 15، تحدث عن تحدى القرآن الكريم، فى المعجزات، فقال: "والقرآن حين يتحدى فإنه لا يمكن أن يأتى بمعجزة لا يعرف عنها الخلق شيئا فأنت لا تتحدى كسيحاً فى سرعة المشى .. ولا شيخاً كبيراً ضعيفاً فى حمل الأثقال .. ولكنك إذا تحديت فلا بد أن تتحدى مجموعة من الناس فيما نبغوا فيه ولذلك إذا قلنا إن القرآن جاء يتحدى العرب فى إعجاز الأسلوب واللغة ..فهذه شهادة للعرب أنهم نبغوا فى دنيا الكلمة..وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدي ..تحد فيما نبغوا فيه وتفوقوا فيه".وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون، المذاع على فضائية "dmc"، الثلاثاء، فى قراءته لخواطر الشعراوى، لافتا إلى أن المعجزة القرآنية فى اختيار من ينزل عليه القرآن وليس القرآن نفسه.وأضاف: "ولذلك إذا قلنا أن القرآن جاء يتحدى العرب فى إعجاز الأسلوب واللغة ..فهذه شهادة للعرب أنهم نبغوا فى دنيا الكلمة..وهنا عندما يغلبهم القرآن ويعجزهم يكون هذا هو التحدي ..تحد فيما نبغوا فيه وتفوقوا فيه ..ولذلك كان لا بد أن يكون العرب عندهم نبوغ فطري فى الكلمة .. ويكون الأداء الجيد المميز للكلمة مألوفاً لديهم شعراً ونثراً وخطابة .وحين جاء القرآن الكريم يتحدى غير العرب .. تحداهم فى آيات الكون والخلق ولذلك نجد مثلا قول الحق سبحانه وتعالى عن أصحاب النار".واستكمل: "نأتى بعد ذلك إلى معجزة اخرى فى اختيار رسول الله عليه الصلاة والسلام وإعداده للرسالة .. أننا إذا تتبعنا حياة رسول الله صلى الله عليه نجد أن الله تبارك وتعالى اختاره أمياً لا يقرأ ولا يكتب ، ومع ذلك أجرى عليه معجزات كلها تنطق بصدق رسالته صلى الله عليه وسلم .. أولها أنه لم يشتهر عليه الصلاة والسلام أنه نبغ فى شعر أو نثر مثل قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي..ومن هنا كان حظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من البلاغة حظاً عادياً دون نبوغ".