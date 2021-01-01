فيديو .. أستاذ فقه يوضح l ما حكم من يصلى ويصوم ولا يحسن أخلاقه



الدكتور هاني تمام الدكتور هاني تمام

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن كل إنسان مطالب بتحقيق 3 أشياء أساسية في هذا الكون؛ أولها العبادة، والثانية عمارة الأرض، والأمر الثالث هو تزكية النفس.



وأضاف تمام، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن بعض الناس من الممكن أن يركز في العبادة ويصلي ويصوم، ولكنه لا يعمل ولا يعمر في الأرض ولا يحسن من أخلاقه، وهو المنافي لأمر الله، مستدلًا بقوله تعالى: "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ".



تابع، أن هذه الآية جمعت بين العبادة وهي الصلاة، والعمل وهو البيع، والتزكية وهي خير لكم، مشيرًا إلى أن العمل لو تعارض مع العبادة في وقتها فالعبادة تقدم، لأن البيع وقت صلاة الجمعة حرام؛ لأنه جاء متعارضًا مع عبادة، وهي من أهم العبادات وهي صلاة الجمعة.