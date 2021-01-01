فيديوl أول ظهور له فى وسائل الإعلام العربية.. المتحدث السابق للملكة إليزابيث يكشف أسرار العائلة المالكة

انفرد تليفزيون اليوم السابع، بلقاء مع تشارلز أنسون المتحدث الرسمي، والسكرتير الصحفى السابق للملكة إليزابيث، وهو أول لقاء له مع وسائل الإعلام العربية والمصرية.
وكشف تشارلز أنسون المتحدث الرسمي والسكرتير الصحفى السابق للملكة إليزابيث، خلال اللقاء الذى أعده رامى نوار وقدمه أحمد العدل، عن الكثير من الأسرار والكواليس عن العائلة الملكية، قائلاً:" لقد كنت المسئول الإعلامى للملكة من عام 1990 وحتى عام 1997، وتعتبر من اصعب الفترة فى مسيرة الملكة ووظيفتى كانت التحدث باسم الملكة بصفتها رئيسة الكومنولث ورئيسة المملكة المتحدة بالطبع، وبالتأكيد كان عليا التحدث لوسائل الإعلام عن برامجها وخططها بالإضافة إلى باقى أفراد العائلة المالكة فى مهامهم أمام العامة".
وعن أصعب الفترات التي مرت على الملكة إليزابيث، قال تشارلز أنسون المتحدث الرسمي للملكة الراحلة:" عام 1992 عرف باسم العام الأصعب، وللعلم لقد كانت هناك أوقات عصيبة أكثر علي المملكة اقتصادياً، وعلي العلاقات الدولية أيضاً، فسقوط جدار برلين، وتحرير العديد من البلدان في أوروبا الشرقية، وبالتأكيد كان لابد من تحسين العلاقات مع أوروبا الشرقية، لذلك كان وقت صعب وعصيب وبالتحديد علي العائلة المالكة، انفصال أمير ويلز والأميرة ديانا، لذلك بحكم وظيفتي كان علي شرح ما علي الملكة أن تفعل".
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