أنباء عن موافقة الفيفا على تقسيط غرامة كهربا

علق الإعلامي فتح الله زيدان، عن أنباء عن موافقة الفيفا تقسيط عقوبة محمود عبد المنعم لاعب الأهلي .
وكتب : "أنباء تشير إلى أن: الفيفا يوافق علي تقسيط عقوبة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي وبالتالي يحق للاعب المشاركة مع فريقة في المباريات بشكل عادي".
ووجه أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، التهنئة لجماهير القلعة الحمراء بعد الفوز على أوكلاند سيتي، وأيضا الجماهير المغربية التي ساندت المارد الأحمر في مواجهة الليلة.
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