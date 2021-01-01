وزارة الصحة : 10 أسباب لاصفرار الأسنان



أسباب لاصفرار الأسنان أسباب لاصفرار الأسنان

كشفت وزارة الصحة عن أسباب اصفرار الأسنان.



وأشارت وزارة الصحة عبر منشور توعوي لها إلى ضرورة المتابعة المستمرة مع طبيب الأسنان لتكتشف الأمراض مبكرًا وتعالجها بطريقة أسهل.



وجاءت الأسباب التي حصرتها الوزارة في 10 نقاط، كالآتي:-

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الأطعمة: النظام الملئ بالسكريات والكربوهيدرات يصبغ الأسنان ويسبب النخورالمشروبات: المشروبات الملونة مثل القهوة والشاي الأسودالتدخين منتجات التبغ تصبغ الأسنان باللون الأسود مع مرور الوقتالدواء: يمكن لبعض المضادات الحيوية تحويل الأسنان إلى الرمادي أو البنيسوء نظافة الفم" الأسنان الملطخة يمكن أن تكون علامة على تراكم البلاك أو التسوسالأمراض: بعض الالتهابات الفمويةالفلورايد المفرط: استهلاك مياه الشرب المفلورة والعصائر والمكملات الغذائيةالشيخوخة: تبدأ الأسنان في الاصفرار مع تقدم السنالعامل الوراثي: يمكن أن يكون اصفرار الأسنان وراثيًاالصدمات الخفيفة: تتحول الأسنان للون الرماديأو الأسود عن التعرض للإصابة.