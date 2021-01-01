وزارة الصحة : 10 أسباب لاصفرار الأسنان

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أسباب لاصفرار الأسنان

كشفت وزارة الصحة عن أسباب اصفرار الأسنان.

وأشارت وزارة الصحة عبر منشور توعوي لها إلى ضرورة المتابعة المستمرة مع طبيب الأسنان لتكتشف الأمراض مبكرًا وتعالجها بطريقة أسهل.

وجاءت الأسباب التي حصرتها الوزارة في 10 نقاط، كالآتي:-

الأطعمة: النظام الملئ بالسكريات والكربوهيدرات يصبغ الأسنان ويسبب النخور

المشروبات: المشروبات الملونة مثل القهوة والشاي الأسود

التدخين منتجات التبغ تصبغ الأسنان باللون الأسود مع مرور الوقت

الدواء: يمكن لبعض المضادات الحيوية تحويل الأسنان إلى الرمادي أو البني
سوء نظافة الفم" الأسنان الملطخة يمكن أن تكون علامة على تراكم البلاك أو التسوس

الأمراض: بعض الالتهابات الفموية

الفلورايد المفرط: استهلاك مياه الشرب المفلورة والعصائر والمكملات الغذائية

الشيخوخة: تبدأ الأسنان في الاصفرار مع تقدم السن

العامل الوراثي: يمكن أن يكون اصفرار الأسنان وراثيًا

الصدمات الخفيفة: تتحول الأسنان للون الرماديأو الأسود عن التعرض للإصابة.

المصدر: elnabaa

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