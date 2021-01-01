في الدقهلية .. ضبط أبطال فيديو اقتحام منزل سيدات والتعدي عليهم



اقتحام منزل سيدات والتعدي عليهم اقتحام منزل سيدات والتعدي عليهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات واقعة تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية، وتبين أن مشاجرة وقعت بين الطرفين بسبب خلافات بينهما، تم ضبط الطرفان وإحالتهما إلى النيابة العامة.



ضبط طرفي مشاجرة بالدقهلية لخلافات بينهم

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنه فى ضوء ما رصدته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية بتداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن تعدى بعض الأشخاص على سيدات داخل مسكنهم بدائرة قسم شرطة الكردى بمديرية أمن الدقهلية.



واضافت وزارة الداخلية في بيانها أنه بالانتقال وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول (إحدى السيدات ونجلتها) طرف ثانى (نجل الأولى وشقيقه وزوجة شقيقه - مقيمين بدائرة قسم شرطة الكردى) تعدى كل منهم على الآخر بإستخدام "عصى خشبية" كانت بحوزتهم دون حدوث إصابات لوجود خلافات بينهم حول الميراث.

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وتكمل وزارة الداخلية: وبسؤالهم أيدوا ذات المضمون، وأقروا برغبتهم فى التراضى والتصالح فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.